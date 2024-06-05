تعاون بين «طيران الإمارات» و«إياتا» و«إيرباص»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت «طيران الإمارات» عن تعاونها مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» و«إيرباص» لتقديم برنامج معزز للتدريب والتقييم القائم على الكفاءة لطياريها على طائرات إيرباص A350، بينما تستعد الناقلة لاستلام 65 طائرة.

وسيتم تدريب مجموعة أولية مكونة من 256 طياراً كجزء من الدورة الجديدة في أكاديمية الإمارات للتدريب في دبي بداية من شهر يوليو 2024.

ويوفر برنامج تدريب الطيارين المتقدم منهجية تدريب جديدة تجمع بين مبادئ ووثائق اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) وخبرة طيران الإمارات التشغيلية ومواردها، وذلك من أجل تنظيم وحدة تدريبية هي الأولى من نوعها في صناعة الطيران.

ويستخدم البرنامج تقنيات مبتكرة تسمح للمدربين باختبار البيانات من جلسات التدريب في الوقت الفعلي، مما يوفر تعليقات فورية للطيارين بالإضافة إلى فرصة للبحث عن تحسينات فورية في أدائهم.

سيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين وسيتضمن 20 يوماً من التدريب على المحاكاة فيما سيعقد التقييم على مدار 15 جلسة منفصلة. وقال القبطان بدر المرزوقي، نائب رئيس أول للتدريب في «طيران الإمارات»: يتيح هذا البرنامج للطيارين تدريباً داخلياً قائماً على الكفاءة مع مدربين مؤهلين، بالإضافة إلى تزويدهم بقدرات عالمية المستوى لدعم العمليات العالمية للناقلة.

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