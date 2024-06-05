الرحلات الجوية في الصين تتضاعف في 2023

المصدر: (بكين - د ب أ )

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سجل قطاع الطيران المدني في الصين، انتعاشاً كبيراً في عام 2023، حيث ازدادت رحلات الركاب الجوية إلى أكثر من ضعفي ما كانت عليه في عام 2022، وفقاً لبيان إحصائي رسمي صادر عن هيئة الطيران المدني الصينية.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أمس، بأن البلاد سجلت نحو 619.58 مليون رحلة ركاب جوية خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 146.1% على أساس سنوي، وفق البيان الذي صدر على موقع الهيئة الإلكتروني.

وتجاوز إجمالي حجم نقل البضائع والبريد في القطاع 7.35 ملايين طن في عام 2023، بزيادة نسبتها 21% عن العام 2022. وفي عام 2023 كان لدى الصين 5206 خطوط جوية داخلية منتظمة، تربط 255 مدينة أو منطقة في البر الرئيسي، وربطت شركات الطيران الدولية في البلاد الصين بـ127 مدينة في 57 دولة، بحسب البيان.

وأشار التقرير، إلى أنه بحلول نهاية عام 2023 كان هناك 259 مطاراً للنقل المحلي، بزيادة 5 مطارات عن نهاية عام 2022، من بينها 38 مطاراً لديها معدل نقل سنوي للركاب يبلغ 10 ملايين مسافر أو أكثر.

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