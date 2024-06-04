هيئة دبي للطيران المدني تشارك في «مؤتمر مستقبل الطيران» في الرياض

المصدر: دبي- البيان

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شاركت هيئة دبي للطيران المدني في النسخة الثالثة من «مؤتمر مستقبل الطيران» الدولي، الذي عقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 20 حتى 22 مايو الماضي، وشهد فعاليات عالمية سلطت الضوء على قطاع الطيران ومستقبله، إلى جانب التركيز على توسيع سبل التعاون في قطاع الطيران المدني من خلال الشراكات العالمية وتعزيز الابتكار والنقل الجوي المستدام.

وترأس وفد الهيئة محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، برفقة سعود عبدالعزيز كنكزار، المدير التنفيذي لقطاع النقل الجوي والشؤون الدولية. وعقدت هيئة دبي للطيران المدني على هامش المؤتمر اجتماعاً رفيع المستوى مع معالي عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للطيران في المملكة العربية السعودية، وعلي بن محمد رجب، نائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي، حيث ناقش الطرفان آليات تعزيز التعاون المشترك، وتطوير وتوطيد العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني بين المملكة العربية السعودية وإمارة دبي. وقال محمد عبدالله لنجاوي: «تسعدنا المشاركة في مؤتمر مستقبل الطيران في المملكة العربية السعودية، المنصة الرائدة لتبادل الأفكار والرؤى حول أحدث الابتكارات والتطورات في قطاع الطيران على مستوى العالم، والحدث الهام الذي يسهم بشكل أساسي في تشكيل مستقبل الطيران بفضل مستوى المشاركة الكبير وحجم الصفقات والشراكات التي عقدت خلاله، ما يؤكد المكانة البارزة التي تحظى بها المملكة في قطاع الطيران العالمي».

وأضاف: «نؤمن في هيئة دبي للطيران المدني بأن تعزيز التعاون الدولي والتواجد في الفعاليات المحلية والإقليمية لتبادل الخبرات والمعرفة هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي».

وقد كان الاجتماع رفيع المستوى مع الهيئة العامة للطيران في المملكة، مثمراً للغاية حيث تم الوقوف على أبرز الممارسات وإرساء دعائم مشتركة للارتقاء بعلاقات النقل الجوي، وتسليط الضوء على الروابط التاريخية الراسخة بين البلدين، وتحديداً في مجال الطيران المدني.

وتأتي مشاركة هيئة دبي للطيران المدني في هذا المؤتمر تأكيداً على دورها الريادي في تطوير قطاع الطيران في دبي، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للطيران بما ينسجم مع رؤيتها المتمثلة بـ «دبي مطاراً للعالم»، لتواصل الهيئة التزامها بترسيخ وبناء العلاقات مع الشركاء الدوليين واستكشاف فرص جديدة للتعاون والنمو، وضمان قطاع طيران آمن ومتصل.

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