3 مليارات دولار تكلفة تحديث أسطول «طيران الإمارات»

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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كشف عادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، حجم استثمار «طيران الإمارات» في برنامج تحديث وتجديد أسطولها طائرة بلغ 3 مليارات دولار، مشيراً إلى أنه تم إطلاق هذا البرنامج قبل عام برنامجاً لتحديث وتجديد 120 طائرة، منها 67 طائرة من طراز «إيرباص A380»، و53 طائرة من طراز «بوينج 777».

وقال عادل الرضا في تصريحات صحفية إن الناقلة اتخذت قراراً داخلياً باستبعاد طائرات «بوينغ 777 إكس» من جداول التسليم خلال العام المقبل، مضيفاً: «لا أعتقد أن شركة بوينج ستسلمنا الطائرات التي طلبناها في 2025 وذلك بحسب المعطيات الحالية والتحديات الموجودة».

وأضاف إن الاتفاقيات الموقعة بين شركات الطيران والمصنعين تتضمن شروطاً جزائية في حال عدم تسلم الطائرات في الوقت المتفق عليه. وأكد أنه من حق «طيران الإمارات» المطالبة بتطبيق الشروط الجزائي في العقود المبرمة مع الشركة المصنعة، مشيراً إلى أن شركة «بوينج» تأخرت في تسليم طراز «بوينج 777-9»، الذي طلبت «طيران الإمارات» أكثر من 100 وحدة منه، نحو خمس سنوات، إذ كان من المحدد أن يتم تسليمه في منتصف 2020.

وأكد أن «طيران الإمارات» ستبدأ تسلم طائرات «إيرباص أيه 350» بدءاً من سبتمبر 2024، مشيراً إلى أن سعة هذه الطائرة أقل من طائرة «بوينغ 777»، إلا أنها تمنح الناقلة مرونة للدخول في أسواق وتشغيل رحلات إلى وجهات جديدة.

وقال إن التأخير في تسليم الناقلة الطائرات التي طلبتها دفعتها لإطلاق أكبر برنامج تجديد على الإطلاق للطائرات في أسطولها، مشيراً إلى أنه تم إضافة 43 طائرة أخرى من طراز «إيرباص A380» و28 طائرة من طراز «بوينج 777» لبرنامج تحديث أسطول طائراتها ليصل إجمالي عدد الطائرات الخاضعة للبرنامج إلى 191 طائرة.

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