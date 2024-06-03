تعاون «الاتحاد للطيران» و«الملكية المغربية» لدعم العلاقات التجارية والتشغيلية

المصدر: أبوظبي - البيان

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تعتزم الاتحاد للطيران والخطوط الملكية المغربية التعاون معاً بشكل أوثق بعد توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات التجارية والتشغيلية.

وتعكس الاتفاقية التزام الشركتين على تعزيز التعاون بهدف تقديم خيارات أكثر للضيوف المسافرين مع خدمات متميزة والتركيز على الطيران المستدام.



وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «تغطي هذه المذكرة عدة محاور استراتيجية بدءاً من تعزيز الاتفاقيات الحالية للمشاركة بالرمز والتسيير إلى المزيد من الوجهات المحلية في المغرب وأفريقيا، إضافة إلى زيادة التعاون في إطار برامج الولاء والمناولة الأرضية، والصيانة والعمليات الهندسية».

وقال عبدالحميد عدو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للخطوط الملكية المغربية: «نحن فخورون للغاية بإبرام هذه الشراكة المهمة مع الاتحاد للطيران، والتي تتوافق مع طموحاتنا لمواصلة تعزيز سبل التواصل وتقديم تجربة سفر أكثر سلاسة للمسافرين عبر مركزي عملياتنا».

وبموجب الاتفاقية الحالية، يستمتع ضيوف كلتا الشركتين بإمكانية السفر إلى وجهات مختلفة عبر شبكتي وجهاتهما، وما وراء الدار البيضاء وأبوظبي على حد سواء. وتتيح الاتفاقية للضيوف حجز رحلتهم بأكملها بتذكرة واحدة وتسليم أمتعتهم لمرة واحدة بسلاسة عند بداية رحلتها وحتى وجهتهم النهائية.

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