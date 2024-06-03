"إياتا": 4% نمواً بحركة السفر في الإمارات و دول الخليج سنوياً حتى عام 2030

المصدر: وام

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توقع كامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، نمو حركة السفر في الإمارات ودول الخليج بنسبة 4% سنوياً اعتباراً من 2024 وحتى عام 2030 عازياً ذلك إلى تمتع دول المنطقة بنظرة بعيدة تضمن وجود بنية تحتية تستوعب النمو

واستشهد في هذا الصدد بالإعلان الجديد الخاص بمطار آل مكتوم، وافتتاح مطار جديد في الكويت خلال عام، والإعلانات الجديدة القادمة من السعودية.

وقال العوضي خلال اجتماع الجمعية العمومية لـ " إياتا" المنعقدة حالياً في دبي إن الإمارات من الرواد في قطاع الطيران على صعيد الصناعة وشركات الطيران وقدرة سلطات الطيران المدني ومشاركاتها الدولية.

وحول اجتماع "إياتا" أوضح أن الجمعية العمومية السنوية للاتحاد تشمل أكثر من 320 شركة طيران تنقل نحو 85% من الركاب على مستوى العالم.

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