أحمد بن سعيد: دبي ترحب بأكثر من 1500 ضيف من قادة مجال الطيران العالمي

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن دبي ترحب بأكثر من 1500 ضيف من قادة مجال الطيران العالمي من خلال استضافة الاجتماع العام السنوي الثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والقمة العالمية للنقل الجوي.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "تفخر دبي باستضافة الاجتماع العام السنوي الثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والقمة العالمية للنقل الجوي. بدأ اليوم الأول بحفل العشاء الرسمي، حيث رحبنا بأكثر من 1500 ضيف من قادة مجال الطيران العالمي. اتطلع إلى المناقشات الهامة خلال الاجتماعات، والقرارات التي ستحدد الأجندة الاستراتيجية للاتحاد الدولي للنقل الجوي في الفترة المقبلة".

تفخر دبي باستضافة الاجتماع العام السنوي الثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والقمة العالمية للنقل الجوي. بدأ اليوم الأول بحفل العشاء الرسمي، حيث رحبنا بأكثر من 1500 ضيف من قادة مجال الطيران العالمي. اتطلع إلى المناقشات الهامة خلال الاجتماعات، والقرارات التي ستحدد الأجندة… pic.twitter.com/mVAlyiY1Xv — HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum (@HHAhmedBinSaeed) June 3, 2024

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