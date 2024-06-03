"طيران الإمارات" تستبعد "بوينغ 777 إكس" من جداول التسليم في 2025

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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أكد عادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، إن الناقلة اتخذت قراراً داخلياً باستبعاد طائرات البوينغ 777 إكس من جداول التسليم خلال العام المقبل 2025، مضيفاً "لا اعتقد أن شركة (بوينغ) ستسلمنا الطائرات التي طلبناها في 2025 وذلك بحسب المعطيات الحالية والتحديات الموجودة".

وأضاف خلال تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ان الاتفاقيات الموقعة بين شركات الطيران والمصنعين تتضمن شروط جزائية في حال عدم تسلم الطائرات في الوقت المتفق عليه.

وقال الرضا أنه من حق طيران الإمارات المطالبة بتطبيق الشروط الجزائي في العقود المبرمة مع الشركة المصنعة، مشيرا الى أن شركة بوينغ تأخرت في تسليم طراز بوينغ 777-9، الذي طلبت طيران الإمارات أكثر من 100 وحدة منه، نحو خمس سنوات، إذ كان من المحدد أن يتم تسليمه في منتصف عام 2020.

وأكد الرضا أن طيران الامارات ستبدأ تسلم طائرات الإيرباص أيه 350 بدءاً من سبتمبر العام الجاري، مشيراً إلى أن سعة هذه الطائرة أقل من طائرة البوينغ 777 إلا أنه تمنح الناقلة مرونة للدخول في أسواق وتشغيل رحلات إلى وجهات جديدة.

وقال الرضا أن التأخير في تسليم الناقلة الطائرات التي طلبتها دفعتها لإطلاق أكبر برنامج تحديد وتجديد على الإطلاق للطائرات في أسطولها، مشيراً إلى أنه تم إضافة 43 طائرة أخرى من طراز أيرباص A380 و28 طائرة من طراز بوينج 777 لبرنامجها لتحديث أسطول طائراتها ليصل إجمالي عدد الطائرات الخاضعة للبرنامج إلى 191 طائرة.

وأكد الرضا أن تكاليف الصيانة السنوية قي طيران الإمارات بما في ذلك المحركات وصلت إلى نحو 11 مليار درهم سنوياً خلال الفترة الحالية.

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