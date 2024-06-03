"إياتا": تريليون دولار عوائد قياسية لشركات الطيران في 2024

المصدر: البيان - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفعت شركات الطيران العالمية توقعاتها لأرباح عام 2024 إلى 30 مليار دولار، وتوقعت إيرادات على مستوى القطاع تصل تريليون دولار مع ارتفاع عدد المسافرين إلى مستوى قياسي.

تستعدّ شركات الطيران لنقل ما يزيد عن خمسة مليارات مسافر في العالم هذه السنة، متجاوزة العدد القياسي المحقق لعام 2019 قبيل تفشي جائحة كوفيد-19، وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) خلال اجتماع عقده بدبي ، إنه يتوقع أن يحقق القطاع على مستوى العالم أرباحا قدرها 30.5 مليار دولار هذا العام، وهو أعلى من 27.4 مليار دولار معدلة بالزيادة في عام 2023.

وقال ويلي والش المدير العام لإياتا على هامش الاجتماع السنوي لأعضاء الاتحاد الذي يضم أكثر من 300 عضو يمثلون أكثر من 80 في المئة من الحركة الجوية العالمية "الوضع أفضل مما توقعنا خاصة في آسيا".

ومع ذلك، حذرت شركات الطيران من أن قدرتها على مجاراة الانتعاش القوي في الطلب على السفر يعوقها مشاكل في سلاسل التوريد العالمية بما في ذلك تسليم الطائرات الجديدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز