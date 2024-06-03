«إياتا» يعلن من دبي خطة لإطلاق سجل لوقود الطيران المستدام

المصدر: دبي – البيان

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أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، أمس، خلال الاجتماع العام السنوي الثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» المنعقد في دبي، عن خطته لتأسيس سجل لوقود الطيران المستدام، وذلك لتسريع عملية اعتماد وقود الطيران المستدام من خلال احتساب تخفيضات الانبعاثات الناجمة عن استخدام وقود الطيران المستدام والإبلاغ عنها بشكل موثق.

وتحظى الخطوة بدعم من 17 شركة طيران، وهيئة وطنية واحدة، وست شركات مصنعة للمعدات الأصلية، وشركة واحدة منتجة للوقود، ومن المتوقع إطلاق السجل في الربع الأول من عام 2025.

وتشير التوقعات إلى أن استخدام وقود الطيران المستدام يحد من انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 65 % من المستويات اللازمة لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية في قطاع النقل الجوي بحلول عام 2050.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، إن شركات الطيران أعربت عن رغبتها في استخدام المزيد من وقود الطيران المستدام، واستعدادها للاستفادة من كل الكميات التي يتم إنتاجها، وسيسهم سجل وقود الطيران المستدام في تلبية الاحتياجات الضرورية لجميع الأطراف المعنية، وذلك في إطار الجهود العالمية لتعزيز مستويات إنتاجه.

وأشار إلى أن الحكومات تحتاج إلى نظام موثوق لتتبع جودة وقود الطيران المستدام المستخدم وكمياته، كما يجب على منتجي وقود الطيران المستدام إجراء عمليات حساب دقيقة لكل ما يتم تسليمه، وقياس مدى فعاليته في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية.

وأكد أن على العملاء من الشركات إجراء عمليات حساب شفافة لانبعاثات النطاق الثالث الخاصة بهم، مضيفاً: «لابد أن تكون شركات الطيران واثقة من قدرتها على الاستفادة من المزايا البيئية لوقود الطيران المستدام الذي تقوم بشرائه، وستتمحور مهمة السجل في تلبية هذه الاحتياجات».

وأوضح أنه من خلال تنفيذ هذه الإجراءات، سيساعد السجل على تأسيس سوق عالمية لوقود الطيران المستدام، عن طريق ضمان قدرة شركات الطيران على الحصول على هذا الوقود أينما تم إنتاجه، والتأكد من وصول منتجي وقود الطيران المستدام إلى شركات الطيران بصرف النظر عن مكان تواجدها.

ويتيح السجل لشركات الطيران، شراء وقود الطيران المستدام أينما تم إنتاجه، وتتبع الخواص البيئية لكل دفعة من الوقود وتخصيصها لشركة الطيران التي تشتريها.

ويتميز السجل بالحيادية بما يتعلق باللوائح التنظيمية وأنواع وقود الطيران المستدام وغيرها من المحددات المنصوص عليها في الاختصاصات القضائية والأطر ذات الصلة، ما يجعله قادراً على التعامل مع متطلبات المستخدمين بالكامل.

ويضمن السجل الامتثال لمبادئ احتساب وقود الطيران المستدام، وإعداد التقارير الخاصة به والمتفق عليها على مستوى القطاع، بما ينسجم بشكل كامل مع البروتوكولات الدولية وأفضل الممارسات في القطاع. كما يوفر ضمانات تحول دون ازدواجية العد والمطالبة، ويضمن ثبات وسلامة جميع التدخلات في إطار السجل.

ويجري تطوير السجل بالتشاور مع شركات الطيران والسلطات الحكومية والمنظمات الدولية وشركات تصنيع المعدات الأصلية ومنتجي الوقود ومورديه والمطارات وشركات إدارة السفر المؤسسي.

وتلعب الحكومات دوراً محورياً إلى جانب شركائها في المشروع، لاسيما من حيث ضمان الامتثال لمتطلبات هيئات الطيران المدني.

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