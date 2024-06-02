«الإيطالية» تطلق رحلات مباشرة بين روما ودبي 27 أكتوبر

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت الخطوط الجوية الإيطالية (ITA Airways) عن خط جديد بلا توقف بين مطاري «روما فيوميتشينو» و«دبي»، الذي يبدأ العمل اعتباراً من 27 أكتوبر المقبل، ليصبح أول مسار جديد للشركة للموسم الشتوي 2024 - 2025. ويشغل المسار رحلة يومية واحدة على طائرات إيرباص A321neo، بثلاث درجات واستيعاب 165 راكباً: 12 في درجة رجال الأعمال، و12 في الدرجة السياحية الممتازة، و141 في الدرجة السياحية. وستكون هذه الرحلات متاحة للشراء ابتداءً من الأسبوع المقبل عبر جميع قنوات مبيعات الناقلة الجوي.

وقال أنتونينو توريكي، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الإيطالية، معلقاً على الافتتاح: «يمثل افتتاح رحلة روما الجديدة - دبي خطوة جديدة إلى الأمام في نمو شركتنا، فبفضل الاتصال بين روما ودبي، نعتزم تعزيز السياحة والتجارة بين إيطاليا والإمارات».

ولا يخدم هذا المسار حركة المرور من نقطة إلى أخرى فحسب، بل يتيح للعملاء أيضاً الاتصال بعدة وجهات محلية ودولية وعابرة للقارات من مطار روما فيوميتشينو. وفي موسم الصيف الحالي، تشغل الخطوط الجوية الإيطالية 57 وجهة، منها 16 وجهة داخلية، و26 وجهة دولية، و15 وجهة عابرة للقارات. وستقدم شركة الطيران رحلات مباشرة جديدة من روما إلى الرياض اعتباراً من 2 يونيو، وأكرا في 6 يونيو، ودكار والكويت في يوليو، وجدة في أغسطس.

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