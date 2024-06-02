سوشي سامبا دبي يطلق قائمة حصرية خلال عيد الأضحى

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مطعم سوشي سامبا دبي عن إطلاق قائمة طعام سامبا رول بين الأحد 16 والأربعاء 19 يونيو الجاري بمناسبة عيد الأضحى المبارك واليوم العالمي للسوشي. وتضم القائمة الحصرية تشكيلة من أشهر أصناف السوشي التي تقدمها فروع المطعم المنتشرة حول العالم.

ويستمد سوشي سامبا إلهامه من ثقافات اليابان والبرازيل والبيرو، ليقدم تجارب فريدة تجمع بين الأصالة والابتكار، ما يتيح للضيوف الاستمتاع بأجمل الأوقات بصحبة العائلة والأصدقاء. وتضم القائمة أيضاً لفائف كركند ماين من مطعم سامبا دبي (2021)، المحضرة من كركند ماين والعسل والكمأة والمانجو، وهي مستوحاة من أجواء دبي المفعمة بالفخامة، حيث يعد هذا الطبق أحد أشهر الأطباق في مطعم سوشي سامبا في الإمارة.

وينفرد مطعم سوشي سامبا دبي بموقعه المميز في الطابق 51 من فندق سانت ريجيس، ويوفر لضيوفه تجربة استثنائية وسط أجوائه المميزة، مع إطلالات بانورامية خلابة على نخلة جميرا والخليج العربي وعين دبي وأفق دبي المذهل.

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