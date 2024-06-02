منتجعات أنانتارا تقدم تجارب إقامة مميزة في عيد الأضحى

المصدر: أبوظبي – البيان

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كشفت فنادق ومنتجعات أنانتارا أبوظبي الشهيرة، بما فيها منتجعات أنانتارا في جزيرة صير بني ياس، من موقعها المميز في جزيرة صير بني ياس التاريخية، ومنتجع قصر السراب الصحراوي بإدارة أنانتارا، الواقع في قلب منطقة الربع الخالي، عن إطلاق تجارب إقامة مميزة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ويتفرد منتجع قصر السراب بإدارة أنانتارا بموقعه الاستثنائي في صحراء الربع الخالي الواسعة، أكبر صحراء رملية في العالم.

ويقدم المنتجع مجموعة واسعة من العروض بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مستوحاة من تقاليد الضيافة العربية واللمسات العصرية الرائعة.

ويوفر المنتجع لضيوفه خيارات إقامة متنوعة بأسعار تبدأ من 995 درهماً، مع العديد من الأنشطة الصحراوية الممتعة والتجارب الصحية المختارة، فضلاً عن إمكانية الدخول إلى حوض السباحة المتماهي مع الأفق بطول 25 متراً والمخصص للكبار مع إطلالة رائعة على الكثبان الرملية الممتدة، ما يضمن قضاء تجارب مثالية للإقامة بعيداً عن صخب المدينة في إحدى أشهر الوجهات السياحية على مستوى المنطقة.

ويمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بعشاء حصري في مطعم الواحة المصمم على طراز البوفيه، الذي يقدم خيارات متنوعة من الأطباق العالمية.

ويوفر المطعم محطات طهو حية وقائمة مشروبات مستوحاة من المنطقة العربية، إلى جانب باقة من العروض الترفيهية الحية، وذلك بين الساعة 6:30 مساءً و10:30 ليلاً من أيام 14 و15 و16 يونيو، ما يتيح للضيوف فرصة الاستمتاع بأجواء العيد المبهجة.

ويقدم المنتجع أيضاً تشكيلة من الحلويات المنسقة في ردهة بهو الليوان الفخمة، وتتوفر للضيوف على مدار أيام العيد.

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