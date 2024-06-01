إيرباص تحذر من تداعيات مشاكل بوينغ على صناعة الطائرات برمتها

المصدر: د ب ا

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حذرت شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات من أن المشاكل التي تواجهها منافستها الأمريكية بوينغ قد تؤثر على قطاع صناعة الطائرات برمته.

وفي تصريحات لمجلة "فيرتشافتس فوخه" الاقتصادية الألمانية، قال كريستيان شيرر، رئيس قسم الطائرات المدنية في ايرباص: " مشاكل بوينغ قد تدفع المزيد من الناس إلى التشكك في مدى أمان الطيران بالفعل"، وأضاف أن هذا "يلقي بظلال على الصناعة بأكملها".

ووفقًا لما ذكره شيرر، ازدادت الآن صعوبة الحصول على موافقة لتشغيل طائرات جديدة، وقال إن "هناك ضغوطا أكبر من جميع المراقبين بما في ذلك السلطات الرقابية".

وأعرب شيرر عن رفضه للافتراض الذي يشير إلى أن إيرباص تستفيد من الصعوبات التي يواجهها أكبر منافس لها، وقال إن أسعار الطائرات ارتفعت لأن الطلب على الطائرات أكبر من العرض.

يذكر أنه في حادثة وقعت في بداية العام، فقدت طائرة شبه جديدة من طراز بوينغ 737-9 Max تابعة لشركة طيران ألاسكا، جزءًا من هيكلها أثناء الصعود. ومنذ وقوع هذه الحادثة، تعرضت بوينغ لضغوط متزايدة لتحسين عمليات التحكم في الجودة. وكان 346 شخصا لقوا حتفهم في حادثتي تحطم طائرتين من طراز 737-Max أكتوبر 2018 ومارس 2019. وأفادت التحقيقات بأن أحد أسباب الحادثتين يرجع إلى برمجيات الطائرتين.

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