أحمد بن سعيد: وفق رؤية حكيمة لقيادتنا الرشيدة "فلاي دبي" استوحت نجاحاتها من دبي

المصدر: البيان

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بارك سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، لفلاي دبي ولفريق عملها مرور خمسة عشر عاماً على انطلاق عملياتها التي بدأت برحلات إلى بيروت في الأول من يونيو عام 2009.

وقال سموه: استوحت فلاي دبي طموحاتها ونجاحاتها من دبي، وواصلت نموها مع نمو دبي، وفق رؤية حكيمة لقيادتنا الرشيدة، وبنموذج عمل راسخ مكنها من النمو والتوسع والتكيّف مع مختلف التحديات، والاستجابة لمتطلبات السوق وخدمة حركة التجارة والسياحة.

وأضاف سموه: اليوم، تضطلع الناقلة بدورٍ محوري في قطاع الطيران، ليس فقط داخل دولة الإمارات، بل على مستوى المنطقة ككل، وهي محور رئيس في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دبي، ونحن واثقون من مواصلة مسيرة نجاح الناقلة ونموها خلال السنوات المقبلة، بما يتماشى مع الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة دبي في ترسيخ مكانة الامارة كمركز عالمي للطيران.

نبارك لفلاي دبي ولفريق عملها مرور خمسة عشر عاماً على انطلاق عملياتها التي بدأت برحلات إلى بيروت في الأول من يونيو عام 2009. استوحت فلاي دبي طموحاتها ونجاحاتها من دبي، وواصلت نموها مع نمو دبي، وفق رؤية حكيمة لقيادتنا الرشيدة، وبنموذج عمل راسخ مكنها من النمو والتوسع والتكيّف مع… pic.twitter.com/TrFBAzvkw0 — HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum (@HHAhmedBinSaeed) June 1, 2024

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