وفد «دبي للطيران المدني» يزور «ميتوان» الصينية

المصدر: دبي- البيان

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قام وفدٌ من هيئة دبي للطيران المدني يضمّ أحمد الصابري مدير إدارة سلامة المطارات والطيران وميثاء آل علي من قطاع سلامة وبيئة الطيران، مؤخراً بزيارة رسمية إلى شركة ميتوان «Meituan» في مدينة شينجن بجمهورية الصين الشعبيّة، بهدف تبادل المعرفة والخبرات في مجال سلامة الطيران.

وتضمنت الزيارة جولات ميدانية للتعرف على أفضل التجارب والتقنيات المتطورة المُتّبعة في تنظيم العمليات التشغيلية في المجال الجوي المُنخفض، لتشغيل وتنظيم أنظمة توصيل الطلبات باستخدام الطائرات بدون طيار في المناطق العمرانية، والاطلاع على الحلول المبتكرة المستخدمة في مدينة شنجن وتطور القوانين واللوائح المُفعلة للحفاظ على السلامة الجوية.

كما شملت عقد العديد من الاجتماعات المكثفة مع الجهات المختصة؛ لدعم وترسيخ علاقات الشراكة الاستراتيجية بينهما ومناقشة سبل تحقيق المنفعة المتبادلة وتقديم قيمة مضافة تعزز التقدّم في تطوير العمليات والإجراءات في مجال سلامة الطيران في دبي.

وأكد أحمد الصابري أهمية هذه الزيارة للتعرف على أبرز الممارسات والتجارب الرائدة عالمياً في مجالات حيوية تمس العناصر الرئيسية لسلامة الطيران، والتي تدعم خطط تطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي بما يحافظ على نموه واستدامته.

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