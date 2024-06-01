«إياتا»: 11 % نمو الطلب على السفر الجوي

المصدر: دبي - البيان

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كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن ارتفاع الطلب على السفر الجوي (ويقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) 11 % في أبريل الماضي مقارنة بالفترة نفسها من 2023، بينما ارتفعت السعة الإجمالية 9.6 % على أساس سنوي.

وقال ويلي والش، المدير العام لـ«إياتا»: «حقق الطلب على السفر الجوي نمواً مستمراً منذ 36 شهراً.

ومع بدء ذروة موسم السفر الصيفي في النصف الشمالي من العالم، فنحن متفائلون بتسجيل أداء قوي خلال موسم الصيف مع تقديم شركات الطيران باقة واسعة من خيارات السفر المتنوعة.

وسجلت جميع المناطق نمواً قوياً في أسواق السفر الجوي العالمية في أبريل 2024 قياساً بالفترة ذاتها من العام السابق.

وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط ارتفاعاً 14.2 % على أساس سنوي في الطلب على السفر. وارتفعت السعة 9.9 % على أساس سنوي.

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