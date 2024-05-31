«الطيران المدني» تدعم تمكين الجيل القادم بالتعاون مع «الإيكاو»

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن شراكة استراتيجية جديدة مع منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، بهدف تعزيز التعاون في تطوير وتمكين الجيل القادم من المهنيين في صناعة الطيران.

وقع مذكرة التفاهم سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة، وخوان كارلوس سالازار أمين عام منظمة «الإيكاو».

وتقوم الشراكة الاستراتيجية على تنسيق أطر التعاون لتطوير برامج ومشاريع للحفاظ على رأس المال البشري من الفنيين والمهنيين وأصحاب المهارات في مختلف تخصصات صناعة الطيران عالمياً، وكذلك استقطاب قوى عاملة جديدة، وتدريبها وتأهيلها، بما يواكب الاحتياجات المتزايدة لهذه الصناعة، ويدعم المبادرات المرتبطة بتعزيز التوازن بين الجنسين، وتهيئة بيئة داعمة للتطور والابتكار.

وأكد السويدي أهمية هذه الشراكة التي تخدم التوجهات والأهداف التنموية لكلا الجانبين، والتي تمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون المشترك بين الإمارات ومنظمة الطيران المدني الدولي، لتكامل الجهود نحو بناء منظومة شاملة ومتقدمة لقطاع طيران، لأن الاستثمار في الجيل القادم من مهنيي الطيران، ودعم تمكين المرأة سيمهد الطريق لمستقبل أكثر حيوية واستدامة لصناعتنا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز