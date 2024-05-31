تعاون بين «سياحة عجمان» وكلية الأفق الجامعية

المصدر: عجمان - البيان

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تم أمس توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة التنمية السياحية في عجمان وكلية الأفق الجامعية في الشارقة.

وتهدف هذه المذكرة إلى دعم النمو السياحي والاقتصادي في عجمان من خلال تطوير برامج أكاديمية وتدريبية مشتركة وإجراء أبحاث ودراسات متخصصة في القطاع السياحي.

شهد التوقيع محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان، والدكتور محمد النعيرات، رئيس كلية الأفق الجامعية في الشارقة، حيث أكد الطرفان أن هذه المذكرة تعزز أواصر التعاون بين الجهتين، وتضع إطاراً استراتيجياً لتحقيق الأهداف المشتركة.

وتركز مذكرة التفاهم على عدة مجالات تعاون، تشمل تطوير برامج أكاديمية وتدريبية متخصصة، وإجراء أبحاث سياحية، وتوفير فرص تدريب ميداني للطلاب، وتنظيم فعاليات سياحية مشتركة مثل المؤتمرات ، كما تتضمن المذكرة التعاون في التسويق والترويج السياحي عبر استراتيجيات مبتكرة، وتقديم استشارات في إدارة الوجهات السياحية والسياحة البيئية، واعتماد حلول تكنولوجية حديثة لتحسين تجربة الزوار وتدريب العاملين في القطاع.

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