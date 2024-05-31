أكثر 10 دول مصدرة لخام الحديد في العالم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت تجارة خام الحديد العالمية في 2023 بنسبة 5% مسجلة 1.59 مليار طن مقارنة بعام 2022. وترجع العوامل الرئيسية وراء هذا النمو إلى زيادة واردات الصين وزيادة الصادرات من الهند والبرازيل. وفيما يلي قائمة بأكثر 10 دول مصدرة لخام الحديد العام الماضي:

1- أستراليا 855 مليون طن

2- البرازيل 380 مليون طن

3- جنوب أفريقيا 59 مليون طن

4- كندا 57 مليون طن

5- الهند 44 مليون طن

6- السويد 34 مليون طن

7- بيرو 19 مليون طن

8- أوكرانيا 18 مليون طن

9- تشيلي 16 مليون طن

10- روسيا 15 مليون طن

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