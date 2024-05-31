دبي تستضيف اجتماع الاتحاد الدولي للنقل الجوي للمرة الأولى

المصدر: دبي - مصطفى درويش

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يتوافد قادة صناعة الطيران العالمية، إلى دبي، لحضور الاجتماع العام السنوي الثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي والقمة العالمية للنقل الجوي، خلال الفترة من 2 إلى 4 يونيو المقبل، حسبما أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا».

ويقام الحدث للمرة الأولى في الإمارات وتستضيفه «طيران الإمارات»، حيث يتوقع أن يشارك فيه أكثر من 1500 شخص، بما في ذلك قادة الصناعة، والمسؤولون الحكوميون ووسائل الإعلام.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «ستكون دبي مركزاً لقيادة صناعة الطيران، حيث تستضيف الاجتماع العام السنوي الثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي والقمة العالمية للنقل الجوي، ونحن نتطلع إلى استضافة زملائنا في الصناعة في دبي، موطن «طيران الإمارات» ومركزها، لقد رسخت هذه المدينة مكانتها في مجال الطيران العالمي، وازدهرت بفضل قادتها ذوي الرؤية الثاقبة وسياساتها التقدمية، التي تعترف بدور النقل الجوي كعامل تمكين اقتصادي رئيسي».

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