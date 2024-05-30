21.8 مليون مسافر لـ«طيران الإمارات» بـ A380

المصدر: (دبي – لؤي عبدالله)

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نقلت طيران الإمارات خلال السنة المالية الماضية، نحو 21.8 مليون مسافر إلى 48 وجهة تشكل نحو 34% من حجم شبكة الناقلة العالمية التي تغطي 151 وجهة عبر القارات الست على أسطولها من طائرات الايرباص العملاقة A380 المكون من 116 طائرة. واستحوذت A380 على 42% من إجمالي المسافرين عبر أسطول طيران الإمارات خلال السنة المالية الماضية والذي بلغ 51.9 مليون مسافر.

ووفق تقارير متخصصة، تستحوذ طيران الإمارات على نحو 68.6 % من إجمالي السعة المتوفرة لطائرة A380 عالمياً، فيما تخطط الناقلة لتشغيل نحو 75 رحلة مغادرة يومية بالطائرة «A380» من دبي بين يونيو إلى أغسطس 2024.

وتعمل طيران الإمارات بشكل متواصل، على توسيع نطاق عملياتها لطائرات «A380» إلى المزيد من المحطات ضمن شبكتها العالمية، في إطار مواصلة الناقلة زيادة قدراتها بما يتماشى مع استمرار تنامي الطلب على السفر. ولا تزال تجربة طائرة الإمارات «A380» تحظى بتفضيل المتعاملين، بفضل مقصوراتها الفسيحة والمريحة الهادئة، ومنتجاتها الفريدة.

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