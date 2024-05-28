34.7 مليون مقعد بالرحلات الجوية من الإمارات في 5 أشهر

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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شغلت الناقلات الوطنية الإماراتية (طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وفلاي دبي، والعربية للطيران) أكثر من 6.10 ملايين مقعد على رحلاتها من الإمارات خلال شهر مايو الجاري، تشكل نحو 43.7% من إجمالي السعة المجدولة لأكبر 10 ناقلات في المنطقة التي شغلت نحو 13.9 مليون مقعد، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران.

وبلغ حجم السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران العاملة في مطارات الدولة، خلال شهر مايو نحو 7.25 ملايين مقعد، بنمو 12.2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي التي شغلت فيها شركات الطيران نحو 6.46 ملايين مقعد. وقد وصل إجمالي المقاعد على شركات الطيران العاملة في الإمارات خلال أول 5 أشهر من العام الجاري إلى أكثر من 34.7 مليون مقعد.

طيران الإمارات

وكشفت البيانات أن طيران الإمارات شغلت خلال شهر مايو، أكثر من 3.18 ملايين مقعد، مقارنة مع 3.08 ملايين مقعد لشهر مايو 2023، بنمو نسبته 3.3%، بينما شغلت فلاي دبي نحو 1.16 مليون مقعد بنمو نسبته 8.6%، والاتحاد للطيران شغلت أكثر عن 992 ألف مقعد، بنمو نسبته 26.6%، ثم العربية للطيران 761 ألف مقعد بنمو نسبته 11.4%.

الإمارات

وكشفت بيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن إجمالي حجم السعة المقعدية على رحلات الطيران في المطارات الإماراتية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تجاوزت مستويات 2019 بنسبة 14%.

حصة الإمارات

وبحسب البيانات استحوذت دولة الإمارات على نحو ثلث السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية من مطارات المنطقة خلال شهر مايو والتي بلغت 22.2 مليون مقعد، في حين جاءت السعودية في المرتبة الثانية على مستوى المنطقة بنحو 6.35 ملايين مقعد، ثم قطر في المرتبة الثالثة بنحو 2.68 مليون مقعد.

المطارات

وعلى صعيد المطارات، تصدر مطار دبي الدولي القائمة خلال شهر مايو بإجمالي سعة مقعدية زادت على 5 ملايين مقعد، مقارنة مع 4.68 ملايين مقعد في الشهر ذاته من العام الماضي، بنمو نسبته 7.2%، تلاه مطار الدوحة بنحو 2.68 مليون مقعد، ثم مطار جدة بنحو 2.3 مليون مقعد، ومطار الرياض بنحو 1.9 مليون مقعد، ومطار زايد الدولي في المرتبة الخامسة بنحو 1.4 مليون مقعد، مقارنة مع 1.09 مليون مقعد بالشهر ذاته من العام الماضي بنمو نسبته 28.3%، وهي أعلى نسبة نمو شهري على مستوى المنطقة، في حين حل مطار الشارقة في المركز الثامن بسعة مقعدية بلغت 750 ألف مقعد، بنمو نسبته 15%.

وحقق قطاع الطيران المدني في الإمارات نمواً ملموساً خلال الربع الأول من العام الجاري، على صعيد أعداد المسافرين، وحركة الطيران، وحجم الشحن الجوي، مدعوماً بنشاط قطاعات التجارة والسياحة والسفر في الدولة، وكذلك في ظل زيادة الطلب العالمي على السفر الجوي.

وبلغ إجمالي أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات دولة الإمارات خلال 3 أشهر (يناير وفبراير ومارس) من العام الجاري 36.5 مليون مسافر، بنسبة نمو 14.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، من بينهم 10.72 ملايين مسافر قادم، فيما بلغت أعداد المسافرين المغادرين عبر مطارات الدولة 10.87 ملايين مسافر، وسجلت أعداد العابرين 14.94 مليوناً.

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