شركات تأجير الطائرات الخاصة تكثف جهودها لخفض الانبعاثات الكربونية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكدت منصة ڤيكتور لتأجير الطائرات الخاصة تحت الطلب، والتي نقلت مقرها الرئيسي مؤخراً من المملكة المتحدة، ترسيخ التزامها تجاه المنطقة وتعزيز تركيزها الاستراتيجي على العمل المناخي داخل أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأظهرت النتائج الواردة حول سلوك عملاء منصة ڤيكتور، انطباعاً إيجابياً، حيث أشارت إلى أن واحدة من كل خمس شركات تأجير طائرات خاصة على استعداد لدفع مبلغ إضافي قدره 4.500 درهم في كل حجز للحصول على وقود الطيران المستدام، ما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بمتوسط 1.5 طن.

ويبلغ متوسط كمية وقود الطائرات الخاصة الذي يختار عملاء المنصة استبداله بوقود الطيران المستدام 30 % لكل حجز. وتهدف ڤيكتور في العام 2024 إلى قيام واحد على الأقل من كل خمسة عملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشراء وقود الطيران المستدام لحجوزات الطائرات الخاصة بهم.

وتساعد عمليات شراء وقود الطيران المستدام، على إنشاء سلسلة إمداد جديدة ومستدامة لوقود الطيران، ما يمثل ركيزة أساسية لقطاع الطيران من أجل الوصول إلى الحياد الكربوني في العام 2050. وتشير التقارير حول معدلات الانبعاثات الكربونية وزيادة التطرف المناخي، إلى تزايد الحاجة للعمل المناخي في قطاع الطيران، حيث يخضع قطاع طيران الأعمال على وجه التحديد للتدقيق بسبب انبعاثاته الكربونية المرتفعة نسبياً لكل راكب.

ونجحت المنصة حتى الآن في تسجيل 427 حجزاً باستخدام وقود الطيران المستدام. وحققت الشركة انخفاضاً إجمالياً في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بلغ 653 طناً. وتسعى الشركة لمواكبة جهودها مع مستهدفات رؤية دولة الإمارات للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، فضلاً عن تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050.

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