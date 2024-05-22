طيران الإمارات تطلق شراكة تبادل الرموز مع «أفيانكا» عبر بوابات أوروبية

المصدر: البيان

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أطلقت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، شراكة جديدة لتبادل الرموز مع أفيانكا، إحدى أكبر الناقلات الجوية في أمريكا اللاتينية، والتي تتيح لعملاء الناقلتين الاستمتاع برحلات ربط سلسة عبر مسارات محددة.

ويمكن لعملاء طيران الإمارات الذين يسافرون من شبكة الناقلة عبر مدريد أو برشلونة أو لندن هيثرو السفر مباشرة إلى ثلاث وجهات داخلية في كولومبيا والاستمتاع برحلات ربط سلسة، بالإضافة إلى مزايا السفر الأخرى التي توفر المزيد من الراحة للعملاء. وتشمل رحلات تبادل الرموز من مدريد إلى بوغوتا أو ميديلين أو كالي؛ ومن برشلونة إلى بوغوتا؛ ومن لندن هيثرو إلى بوغوتا.

ويمكن حجز التذاكر على الفور عبر الموقع التالي: emirates.com، أو avianca.com، أو تطبيقي طيران الإمارات أو أفيانكا، أو مراكز الاتصال أو عبر وكلاء السفر المعتمدين وكذلك وكلاء السفر عبر الإنترنت، مع بدء رحلات تبادل الرموز اعتباراً من يوم 4 يونيو (حزيران).

وستضع أفيانكا رموزها على الرحلات التي تشغلها طيران الإمارات بين برشلونة أو مدريد أو لندن هيثرو ودبي. وسيسافر عملاء الناقلة الكولومبية على طائرات عريضة البدن تشغلها طيران الإمارات بينما يستمتعون بالطعام الفاخر والمقاعد التي يمكن تحويلها إلى سرير في مقصورات متميزة، بالإضافة إلى الاستمتاع بأكثر من 6500 قناة من المحتوى الترفيهي العالمي، بما في ذلك الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى ومحتوى باللغة الإسبانية، والمزيد عبر نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الحائز جوائز عالمية.

وستتيح الشراكة لعملاء كلا الناقلتين إمكانية حجز رحلات ربط إلى مختلف الوجهات ضمن شبكتي الناقلتين بسهولة، وذلك باستخدام تذكرة سفر واحدة، إلى جانب الاستفادة من الأسعار التنافسية ونقل الأمتعة إلى الوجهات النهائية للمسافرين بكفاءة وسلاسة عاليتين.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "نحن سعداء بإبرام شراكة تبادل الرموز مع أفيانكا، أكبر ناقلة جوية في كولومبيا، لتوفير رحلات ربط سلسة على مسارات مختارة لعملاء الشركتين، حيث سنتمكن من خلال هذه الاتفاقية من توسيع نطاق وصولنا وتمكين عملائنا من الوصول إلى المزيد من الوجهات الإضافية في كولومبيا".

وأضاف: "يسعدنا أيضاً أن نقدم لعملاء "أفيانكا" رحلات ربط عبر بواباتنا في إسبانيا وكذلك في لندن هيثرو من وإلى مركز عملياتنا في دبي، إلى جانب المزايا الأخرى مثل سياسة الأمتعة الواحدة ورحلات الربط السلسة، ونتطلع إلى تطوير العلاقة بشكل أكبر، وتقديم المزيد من المزايا ذات القيمة المضافة في المستقبل والتي سيستمتع بها عملاء كلا الناقلتين".

وقال الرئيس التنفيذي للإيرادات في أفيانكا، كلاوديو فيليز: "نحن سعداء بإطلاق اتفاقية تبادل الرموز مع طيران الإمارات التي تؤكد مجدداً على التزامنا بالوصول إلى وجهات جديدة وزيادة جذب المسافرين إلى أمريكا اللاتينية. ومن شأن هذا التعاون أن يجعل منطقتنا أقرب إلى دبي عبر أوروبا، كما سيعزز عمليات أفيانكا في برشلونة ومدريد ولندن هيثرو. تعد طيران الإمارات واحدة من أكبر وأعرق الناقلات الجوية في العالم، لذا تجسد هذه الشراكة سجل أفيانكا الحافل، ومؤشراتنا التشغيلية ذات المستوى العالمي، وقوة شبكة مساراتنا".

الجدير بالذكر أن طيران الإمارات عقدت حتى الآن 161 شراكة إنترلاين وتبادل الرموز والنقل متعدد الوسائط.

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