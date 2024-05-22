«دبي الدولي» يتصدر مؤشر الربط الجوي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط 2023

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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حلّ مطار دبي الدولي (DXB) في المرتبة الأولى في مؤشر الربط الجوي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، وفقاً للتقرير الذي أعلنه مجلس المطارات الدولي.

ويؤكد التقرير التزام مطار دبي بتوفير منظومة ربط جوي مباشر وغير مباشر رفيعة المستوى الامر الذي ساهم في تعزيز مكانته العالمية في مؤشر الربط الجوي

وقال التقرير أن دولة الإمارات جاءت في طليعة الدول التي قامت بتحرير الأجواء في منطقة الشرق الأوسط، حيث حققت نمواً ملحوظاً في إجمالي الاتصال الجوي.

ويُواصل مطار دبي الدولي تعزيز مكانته كمركز عالمي رائد للطيران من خلال توسيع شبكة وجهاته وتلبية الطلب المتزايد على السفر من وإلى الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

يتمتع مطار دبي الدولي بمكانة استثنائية كمركز عالمي للطيران، حيث يربط الإمارة بأكثر من 256 وجهة في 102 دولة. تُتيح هذه الشبكة الواسعة من الرحلات الجوية تدفقاً هائلاً من المسافرين والبضائع إلى دبي، مما يُعزز مكانتها كمركز للأعمال والتجارة والسياحة.

وأظهر التقرير أن المطارات في المنطقة قامت خلال الربع الأول من العام الجاري بتحسين اتصالها المباشر بمتوسط 59% مقارنة بالربع نفسه من عام 2023.

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