أحمد بن سعيد: إنجاز مطار دبي التاريخي يعكس مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لخدمات النقل الجوي

المصدر: دبي - البيان

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سجل مطار دبي الدولي إنجازاً استثنائياً جديداً، بتحقيقه أفضل أداء ربعي في تاريخه هذا العام. ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً على مكانة مطار دبي الدولي كمركز عالمي رائد للطيران، ودوره المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي لإمارة دبي وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية.

وشهد مطار دبي الدولي ارتفاعاً كبيراً في أعداد المسافرين خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث وصل عدد المسافرين إلى 23 مليون مسافر، بزيادة وصلت إلى 8.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويُعزى هذا النمو إلى جاذبية مطار دبي الدولي في الأسواق الرئيسية ومساهمته في تعزيز مكانة دبي كوجهة دولية للسياحة والتجارة. وسجل شهر يناير أعلى حركة للمسافرين، حيث وصل عدد المسافرين إلى 7.9 ملايين مسافر.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن تحقيق مطار دبي الدولي أفضل أداء ربعي في تاريخه يعكس مكانتنا كمركز عالمي لخدمات النقل الجوي والسفر، ويؤكد التزامنا الراسخ بدفع عجلة النمو الاقتصادي في دبي ومنطقة الشرق الأوسط.

وقال سموه في تدوينة على حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «في إنجاز استثنائي جديد، سجّل مطار دبي الدولي أفضل أداء ربعي في تاريخه، حيث استقبل أكثر من 23 مليون مسافر في الربع الأول من عام 2024، بنمو قدره 8.4% عن نفس الفترة العام الماضي».

وأضاف سموه: «هذا الإنجاز التاريخي يعكس مكانتنا كمركز عالمي لخدمات النقل الجوي والسفر، ويؤكد التزامنا الراسخ بدفع عجلة النمو الاقتصادي في دبي ومنطقة الشرق الأوسط، واستمرار مطارات دبي في الاضطلاع بدورها المحوري في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيز بناء مستقبل أكثر ازدهاراً».

توسعات الشبكة

وصرح بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بأن مسيرة النمو القوية التي يشهدها مطار دبي الدولي استمرت خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث يُعزى جزء من هذا النمو إلى توسعة شبكة الوجهات العالمية لتشمل 256 وجهة من خلال 90 شركة طيران دولية، بما فيها الناقلتان الوطنيتان، طيران الإمارات وفلاي دبي.

وأضاف غريفيث قائلاً: «مع تبوء دبي موقعاً رائداً عالمياً في استقطاب الكفاءات والشركات والسياح من جميع أنحاء العالم، يظل تركيزنا منصباً على الحفاظ على زخم النمو هذا، وتعزيز تجربة المطار الشاملة لكل ضيف من ضيوفنا من خلال العمل بشكل وثيق مع شركائنا وأصحاب المصلحة».

وتابع غريفيث: «مع المؤشرات القوية التي نشهدها كذلك في الربع الثاني من العام، وتوقعاتنا المتفائلة لبقية العام، فإنه من المتوقع أن يصل عدد الضيوف هذا العام إلى 91 مليون ضيف، متجاوزين بذلك الرقم القياسي السابق لحركة المسافرين السنوية والبالغ 89,1 مليون مسافر والذي سُجل عام 2018».

ويُعد قطاع الطيران أحد أهم روافد الاقتصاد في دبي، حيث يلعب مطار دبي الدولي دوراً محورياً في دفع النمو الاقتصادي والسياحي للإمارة. فقد سجلت دبي زيادة بنسبة 3.3% في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 307,9 مليار درهم تقريباً. مدفوعةً جزئياً بمساهمة قطاع الطيران القوية.

يتمتع مطار دبي الدولي بمكانة استثنائية كمركز عالمي للطيران، حيث يربط الإمارة بأكثر من 256 وجهة في 102 دولة. تُتيح هذه الشبكة الواسعة من الرحلات الجوية تدفقاً هائلاً من المسافرين والبضائع إلى دبي، مما يُعزز مكانتها كمركز للأعمال والتجارة والسياحة.

أفضل الوجهات

يُواصل مطار دبي الدولي تعزيز مكانته كمركز عالمي رائد للطيران من خلال توسيع شبكة وجهاته وتلبية الطلب المتزايد على السفر من وإلى الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

وحافظت الهند على مكانتها في المركز الأول من حيث عدد المسافرين بإجمالي 3.1 ملايين، تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بإجمالي مليوني مسافر، والمملكة المتحدة بإجمالي 1.5 مليون مسافر. كما تضمنت قائمة أبرز الوجهات كلاً من باكستان (1.1 مليون)، والولايات المتحدة (836 ألفاً)، وروسيا (725 ألفاً)، وألمانيا (728 ألفاً).

وبالنسبة للمدن احتفظت لندن بمكانتها كوجهة رئيسية من حيث عدد المسافرين بإجمالي 961 ألف مسافر، تلتها الرياض بإجمالي 795 ألف مسافر، وجدة بإجمالي 669 ألف مسافر، ومومباي بإجمالي 637 ألف مسافر.

أرقام رئيسية

بلغ إجمالي حركة الطيران في الربع الأول من العام الجاري 109,238 حركة، بزيادة سنوية وصلت إلى 8.3%. ووصلت نسبة إشغال المقاعد إلى 79.1% في الربع الأول، وبمتوسط 217 مسافر في الرحلة الواحدة، بتغيير طفيف عن 220 لكل طائرة المسجل خلال الفترة نفسها من عام 2023.

تمكن نظام مناولة الأمتعة في مطار دبي الدولي من التعامل مع 26.8 مليون حقيبة في الربع الأول من 2024 ، ليؤكد مطار دبي الدولي مرة أخرى على تميزه التشغيلي والتزامه بتقديم تجارب سفر سلسة للمسافرين.

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