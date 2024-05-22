«ويز إير أبوظبي» تطلق باقة سفر استثنائية للمسافرين

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «ويز إير أبوظبي» عن عرض يتضمن حسماً يصل إلى 20% على كل الرحلات من وإلى أبوظبي بمناسبة عيد مجموعة ويز إير العشرين، علماً أن العرض شمل الحجوزات التي تمت أمس 21 مايو. وتستعد «ويز إير أبوظبي» لتوفير باقة سفر مميزة لمحبي السفر في الموسم الصيفي الواعد، لتوفر لعملائها فرصة استكشاف وجهات عدة ضمن شبكتها الاستثنائية. ويتيح هذا العرض للمسافرين حجز تذاكر بأسعار مخفضة للغاية على جميع الرحلات الجوية من وإلى الإمارات.

وقال يوهان إيدهاجن، المدير الإداري لشركة «ويز إير أبوظبي»: تشارك مجموعة «ويز إير» على مدى أكثر من عقدين حب السفر والمغامرة مع جميع المسافرين حول العالم، ما يرسخ ريادتها في توفير خدمات السفر منخفضة التكلفة، حيث تقدم فرص سفر سلسة وميسورة التكلفة للمسافرين من كل الفئات. نفخر بهذا الإنجاز وسنواصل باستمرار تقديم الابتكارات التي سيستمتع بها المسافرون من خلال توفير تجارب سفر استثنائية على مدار العام.

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