6 خطوط الأكثر إشغالاً على طيران الإمارات في يونيو

المصدر: دبي - البيان

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تستعد طيران الإمارات لدعم شبكة وجهاتها الأكثر طلباً في يونيو المقبل بمزيد من الرحلات، واستناداً إلى شبكة خطوط طيران الإمارات الواسعة، ومعلومات شركة تحليل الطيران سيريوم (Cirium)، أعد موقع «سيمبل فلاينج» المتخصص في أخبار قطاع الطيران، قائمة بأكثر وجهات طيران الإمارات إشغالاً من ناحية المقاعد المعروضة لشهر يونيو 2024.

الأكثر إشغالاً

وعن الخطوط الأكثر إشغالاً لطيران الإمارات لشهر يونيو المقبل، قال موقع «سيمبل فلاينج»، إن طيران الإمارات كشفت عدد المقاعد التي تعتزم توفيرها في أكثر 6 وجهات إشغالاً بالنسبة لها في يونيو المقبل، وهي، دبي - لندن هيثرو حيث يتوافر في هذا الخط 198.490 مقعداً، وتشهد منافسة قوية بين طيران الإمارات، وشركات طيران أخرى مثل فيرجن أتلانتيك، والخطوط الجوية البريطانية.

وخط دبي – بانكوك الذي يوفر 151.276 مقعداً، ولا تواجه طيران الإمارات منافسة مباشرة في هذا الخط انطلاقاً من مطار دبي الدولي، إلا أن الاتحاد للطيران تسير رحلات إلى بانكوك انطلاقاً من مطار زايد الدولي، كما تسير العربية للطيران رحلات إلى بانكوك انطلاقاً من مطار الشارقة الدولي الذي يبعد 28 دقيقة بالسيارة عن مطار دبي الدولي.

وخط دبي – القاهرة ويوفر هذا الخط 110.864 مقعداً، وتواجه طيران الإمارات في هذا الخط شركة مصر للطيران، الناقل الوطني المصري.

وكذلك خط دبي – مومباي الذي يوفر 109.856 مقعداً، وتواجه طيران الإمارات في هذا الخط عدة شركات طيران هندية، ومن ذلك الناقل الوطني الهندي اير إنديا، وشركة فيستارا، وشركة الطيران الاقتصادي «إنديجو».

وخط دبي – الكويت ويوفر هذا الخط 94.812 مقعداً، وتواجه طيران الإمارات في هذا الخط كلاً من الخطوط الجوية الكويتية (الناقل الوطني للكويت)، وشركة فلاي دبي. وأخيراً خط دبي – دلهي حيث يوفر هذا الخط 86.160 مقعداً، وتواجه طيران الإمارات في هذا الخط عدة شركات طيران هندية، ومن ذلك الناقل الوطني الهندي اير إنديا، وشركتا الطيران الاقتصادي «إنديجو»، و«سبايس جيت».

أسواق رئيسة

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول التي تخدمها طيران الإمارات بأكبر عدد من الوجهات، فتسير الناقلة الجوية العالمية رحلات إلى 13 مطاراً أمريكياً، وبعد الولايات المتحدة تُعد مناطق أوروبا وجنوبي آسيا، وجنوب شرقي آسيا، وأستراليا، أسواقاً رئيسة لطيران الإمارات، حيث تخدم الناقلة 9 مطارات في الهند وباكستان، و7 مطارات في أستراليا ونيوزيلندا.

وتنطلق رحلات طيران الإمارات إلى وجهات أوروبية تغطي 20 دولة، وتشمل هذه الدول: النمسا، وبلجيكا، وكرواتيا، والتشيك، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، والمجر، وأيرلندا، وإيطاليا، ومالطا، وهولندا، والنرويج، وبولندا، وروسيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا والمملكة المتحدة.

وتعد المملكة المتحدة من أهم الأسواق الأوروبية لطيران الإمارات، إذ تشهد حركة نمو مستمرة منذ تسيير أول رحلة إلى المملكة المتحدة في العام 1987 والتي ربطت مطار دبي الدولي بمطار لندن. وعلى صعيد القدرة الاستيعابية للمقاعد، تعد طيران الإمارات أكبر شركة طيران غير أوروبية تخدم المملكة المتحدة، إذ تسير الناقلة 131 رحلة مسافر أسبوعياً بين مطار دبي الدولي و8 مطارات بريطانية.

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