طيران الإمارات تتوسع في فيتنام برحلة ثانية يومياً

المصدر: (دبي - البيان )

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أعلنت طيران الإمارات، توسيع عملياتها في فيتنام بإضافة رحلة ثانية يومية بين دبي ومدينة «هو شي منه»، من 15 يناير من العام 2025. وتتزامن هذه الرحلة الإضافية مع زيادة الطلب الكبير في فترة احتفالات رأس السنة القمرية، إذ تهدف الخدمة الجديدة إلى تعزيز الربط الجوي وتوفير المزيد من خيارات السفر للمسافرين.

وبفضل الرحلة الجديدة، أصبح أمام المسافرين من وإلى مدينة «هو شي منه» الفيتنامية، المزيد من الخيارات للاتصال بالوجهات العالمية الشهيرة. وتشمل هذه الوجهات: أمستردام، وبرشلونة، وفرانكفورت، ولندن، ومانشستر، وموسكو، وباريس، ومدينة نيويورك، وبوغوتا، وموريشيوس، وغيرها.

وتُشغل طيران الإمارات، الرحلة الجديدة بطائرة بوينج 777-300ER، وتتكون من درجتين، فتوفر 42 مقعداً في درجة رجال الأعمال و386 مقعداً في الدرجة السياحية. ومع شبكة رحلات واسعة تضم أكثر من 140 وجهة في أنحاء العالم، تسيِّر طيران الإمارات رحلات يومية من كل من هانوي ومدينة «هو شي منه» في فيتنام إلى دبي.

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