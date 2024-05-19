«برنيق الليبية» توقع اتفاقية لشراء 6 طائرات إيرباص

المصدر: بنغازي - رويترز

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قالت شركة برنيق الليبية للطيران، إنها وقعت اتفاقية مع شركة إيرباص العالمية في مقر الشركة بمدينة تولوز الفرنسية لشراء ست طائرات جديدة من الطرازين إيه 320 نيو وإيه 321 نيو.

ولم تكشف الشركة عن قيمة الصفقة أو الجدول الزمني لتسلم الطائرات.

وأضافت الشركة، أن هذه الاتفاقية ستتبعها اتفاقيات أخرى عدة في مجالات عدة أهمها التدريب والصيانة والسلامة.

ويقع المقر الرئيسي لشركة برنيق في بنغازي، ثاني كبرى المدن الليبية. وتأسست الشركة الخاصة في عام 2018 وبدأت العمليات في 2021.

وتسير الشركة أيضاً رحلات داخلية من بنغازي إلى الأبرق في الشرق وإلى طرابلس ومصراتة والزنتان في الغرب. كما تسير رحلات يومية وأسبوعية إلى عدد من المدن العربية.

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