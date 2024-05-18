حركة الطيران في مطار ميونخ تصاب بالشلل بسبب نشطاء حماية المناخ

المصدر: ميونخ - وام

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أصيبت حركة الطيران في مطار ميونخ بالشلل، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، بعد أن دخل نشطاء حماية المناخ إلى المنطقة الداخلية لأرض المطار.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن المتحدث باسم المطار قوله، إن المطار مغلق لأسباب أمنية، لأن نشطاء المناخ لصقوا أنفسهم على مدارج الطائرات.

وأوضح المتحدث، أن رحلات الهبوط المخطط لها في المطار اعتباراً من الساعة الخامسة صباحاً هي التي تضررت حتى الآن، بينما تبدأ رحلات الإقلاع الساعة السادسة، مشيراً إلى أنه جرى تحويل مسار الطائرات التي كانت من المفترض أن تهبط في ميونخ إلى مطارات أخرى.

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