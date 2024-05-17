«طيران الإمارات» تستأنف خدمة نيجيريا 1 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «طيران الإمارات» عن استئناف خدمة نيجيريا اعتباراً من 1 أكتوبر 2024، حيث ستسير رحلة يومية بين دبي ولاغوس، ما يوفر مزيداً من الخيارات للعملاء ورحلات الربط من أكبر مدن نيجيريا إلى دبي وعبرها.

وسوف تشغّل «طيران الإمارات» الرحلة بطائرة «بوينغ 777-300ER»، بتقسيم الدرجات الثلاث: 8 أجنحة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً في درجة الأعمال، و304 مقاعد في الدرجة السياحية.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «يسعدنا استئناف خدمتنا إلى نيجيريا برحلة «لاغوس - دبي»، التي طالما حظيت بشعبية كبيرة لدى العملاء في نيجيريا، بينما نسعى إلى إعادة ربط المسافرين بغرض الترفيه والأعمال إلى دبي ثم عبرها ضمن شبكة خطوطنا التي تغطي أكثر من 140 وجهة. ونود أن نشكر الحكومة النيجيرية على شراكتها ودعمها في إعادة تشغيل هذه الرحلة، ونتطلع إلى الترحيب بالمسافرين مرة أخرى على متن طائراتنا».

ومع استئناف عملياتها إلى نيجيريا، يرتفع عدد وجهات «طيران الإمارات» في أفريقيا إلى 19 مدينة، وتشغل 157 رحلة أسبوعياً، مع إمكانية الوصول إلى 130 نقطة إقليمية إضافية في أفريقيا من خلال شراكات الإنترلاين والرمز المشترك مع خطوط جنوب أفريقيا الجوية، و«إيرلينك»، والخطوط الملكية المغربية، والخطوط التونسية، وغيرها من الناقلات الأخرى.

وترتبط نيجيريا بعلاقات تجارية قوية مع الإمارات، حيث تعد الدولة أحد المراكز الاقتصادية الرئيسة في أفريقيا، لا سيما مدينة لاغوس، التي تعتبر المركز التجاري للبلاد. ومع استئناف الخدمة اليومية، ستعمل الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن التابعة للناقلة، على تعزيز العلاقات التجارية من خلال توفير أكثر من 300 طن من سعة الشحن من لاغوس وإليها كل أسبوع.

وستدعم الإمارات للشحن الجوي الشركات النيجيرية من خلال تسهيل صادراتها إلى الأسواق الرئيسة، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة وماليزيا وهونغ كونغ والبحرين، وغيرها، عبر مركزها المتطور في دبي. وتشمل الصادرات الرئيسة، التي ستُنقل بسرعة وكفاءة وموثوقية عبر مجموعة المنتجات المتخصصة متعددة القطاعات التي توفرها الناقلة كلاً من جوز الكولا والمواد الغذائية والمشروبات والمواد البريدية العاجلة.

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