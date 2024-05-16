دناتا تُدخل تحسينات كبيرة على أسطول معدات الدعم الأرضي لشبكتها العالمية

المصدر: البيان

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وقعت دناتا، الشركة العالمية الرائدة في خدمات الطيران والسفر، عدة صفقات مهمة مع عدد من أبرز الشركات المصنعة خلال معرض المطارات في دبي، حيث أبرمت عقوداً إطارية عالمية مدتها خمس سنوات لشراء معدات دعم أرضي جديدة GSE، بقيمة إجمالية تزيد على 210 ملايين دولار طوال فترة سريانها.

والتزمت دناتا بطلبيات تزيد قيمتها على 29 مليون دولار من خلال هذه الاتفاقيات، لترسي أسساً ثابتة للمعاملات المستقبلية على مدى السنوات الخمس المقبلة. وستسهم المركبات المتطورة في تعزيز الكفاءة والسلامة والاستدامة عبر شبكة دناتا العالمية، ما يساعدها على الاستمرار في تقديم خدمات عالمية المستوى لعملائها الذين يفوق عددهم 330 ناقلة جوية.

وتتضمن العقود استثماراً مخططاً يزيد على 100 مليون دولار أميركي في معدات الدعم الأرضي لأسطول دناتا في دبي، مدفوعاً بالطلب القوي المستمر والنمو الكبير المتوقع. وتدير دناتا حالياً أسطولاً مكوناً من 2500 آلية من معدات الدعم الأرضي في مطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال، وتوفر خدمات عالية الجودة وآمنة لأكثر من 190 ناقلة جوية. وسوف تتولى 8 شركات تصنيع عالمية توفير معدات الدعم الأرضي، على أن تبدأ عمليات التسليم اعتباراً من شهر مايو الجاري.

وقال ستيف ألين، الرئيس التنفيذي لمجموعة دناتا: "نحن ملتزمون بالاستثمار في المعدات الأفضل في فئتها والعمل مع أكبر الشركاء لتوفير قيمة وخدمات فائقة لعملائنا. وتعكس الصفقات التي أعلنا عنها اليوم استراتيجيتنا طويلة المدى لمواصلة تعزيز قدراتنا والتكيّف مع الاحتياجات المتطورة للصناعة. وسوف نواصل الاستثمار في تحديث الأسطول والتقنيات لتعزيز مكانتنا الريادية في الصناعة".

وتشغل دناتا عالمياً أكثر من 8000 آلية من معدات الدعم الأرضي عبر عمليات المناولة الأرضية والشحن والتموين والتجزئة، التي تغطي 130 مطاراً عبر القارات الست.

ولتحقيق أهدافها في مجال الاستدامة، تدرك دناتا أن الكهرباء ليست الحل الوحيد لاستراتيجية أسطول المناولة الأرضية، حيث تدرس بعناية الظروف المناخية والبنية التحتية المتاحة، وتعمل بشكل وثيق مع الشركات المصنعة والمطارات على إيجاد حلول عملية، كما تستثمر في مزيج من أنواع المعدات بما في ذلك التي تعمل بوقود الديزل الحيوي والكهربائية والهجينة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة البيئية والتشغيلية.

تأسست دناتا في عام 1959، ورسخت مكانة رفيعة عالمياً كشركة رائدة في تقديم خدمات الطيران والسفر، وتقدم خدمات عالية الجودة في المناولة الأرضية والبضائع والسفر والتموين والتجزئة في أكثر من 38 دولة عبر القارات الست. وخلال السنة المالية 2023/ 2024، تعاملت فرق دناتا مع أكثر من 778 ألف رحلة طيران، ونقلت 2.9 مليون طن من البضائع، وحمّلت 123 مليون وجبة، وسجلت صفقات إجمالية لخدمات السفر TTV بقيمة 2.4 مليار دولار أميركي.

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