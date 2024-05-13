"مجموعة الإمارات" تضيف 10 آلاف وظيفة خلال عام

المصدر: دبي – البيان

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عززت مجموعة طيران الإمارات أنشطة التوظيف في جميع أنحاء العالم خلال السنة المالية الماضية لدعم توسع العمليات وتعزيز القدرات المستقبلية للمجموعة، ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي أعداد العاملين في مجموعة الإمارات ليصل إلى 112406 موظفين، يمثلون أكثر من 160 جنسية مختلفة الأمر الذي يشير إلى أن المجموعة أضافت أكثر من 10 آلاف وظيفة خلال سنتها المالية مقارنة مع 102379 موظف بنهاية السنة المالية 2022- 2023.

ويأتي الزيادة في عدد موظفي المجموعة لدعم العمليات التوسعية التي تقوم بها طيران الامارات.

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