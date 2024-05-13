طيران الامارات تنقل 52 مليون مسافر خلال 12 شهر

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نقلت طيران الإمارات 51.9 مليون راكب، بنسبة نمو 19% في السنة المالية 2023/ 2024، مع ارتفاع السعة المقعدية بنسبة 21%. وأعلنت الناقلة أن ملاءة المقاعد بلغت 79.9%، مقارنة بـ79.5% في السنة المالية الماضية. وانخفض معدل العائد على الراكب لكل كيلومتر بنسبة 2% ليصل إلى 36.6 فلساً (10.0 سنتات أميركية)، بسبب تطوير المقصورات وتركيبة المسارات والأسعار والعملات.

وواصلت طيران الإمارات الاستثمار في تقديم تجارب أفضل للعملاء. واستثمرت خلال هذه السنة المالية 30 مليون درهم لتطوير صالاتها المخصصة، مع إعادة فتح المرافق المحدثة لخدمة العملاء والمسافرين الدائمين في كلٍ من بريسبين ودوسلدورف وفرانكفورت وهامبورغ وهونج كونج وجوهانسبرغ ومانشستر وميونيخ. وأعادت الناقلة خدمة "السيارة مع سائق" المميزة إلى 82 مدينة عبر شبكة وجهاتها وقدمت هذا العرض المجاني لعملاء الدرجتين الأولى والأعمال في إندونيسيا والمغرب وتركيا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز