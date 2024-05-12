152 ألف غرفة فندقية في دبي بنهاية مارس

المصدر: (دبي – لؤي عبدالله)

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شهد القطاع السياحي في دبي إضافة 11 فندقاً جديداً، تضم 1871 غرفة خلال الربع الأول من العام الجاري، الأمر الذي يعكس تنافسية القطاع الفندقي في دبي وقدرته على استقطاب المزيد من الاستثمارات بدعم من استدامة التدفقات السياحية إلى الإمارة.

وبحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ارتفع عدد المنشآت الفندقية في دبي من 821 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية مع نهاية العام الماضي إلى 832 منشأة فندقية بنهاية مارس 2024، بينما ارتفع عدد الغرف من 150291 غرفة إلى 152162 غرفة خلال الفترة نفسها.

وكشفت البيانات أن الربع الأول من العام الجاري شهد إضافة 6 فنادق من فئة 5 نجوم ليصل عدد الفنادق من هذه الفئة إلى 163 فندقاً بنهاية مارس الماضي، بينما تم افتتاح 3 فنادق من فئة 4 نجوم، حيث وصل عدد الفنادق من فئة 4 نجوم إلى 197 فندقاً تضم 43792 غرفة بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع 194 فندقاً تضم 43283 غرفة بنهاية ديسمبر من العام 2023.

وعلى الرغم من تواصل دخول الغرف الفندقية الجديدة إلى السوق، إلا أن القطاع الفندقي في دبي ما زال يحقق مستويات نمو ثابتة في مختلف مؤشرات الأداء.

حيث بلغت السعة الفندقية في دبي 152162 غرفة في نهاية مارس، مقارنة بـ 148877 غرفة في الفترة ذاتها من العام 2023، بينما وصل عدد المنشآت الفندقية إلى 832 منشأة مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 814 منشأة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وشهد الربع الأول من العام الجاري أداءً قوياً للمنشآت الفندقية، حيث حافظت فنادق دبي على مستويات إشغال عالية، فقد بلغ متوسط نسبة الإشغال الفندقي 83 %، وهو إنجاز ملحوظ نظراً للزيادة الإجمالية بنسبة 2 %على أساس سنوي في عدد الغرف الفندقية.

وتسعى العديد من السلاسل الفندقية العالمية والمحلية، لتوسيع حضورها في دبي، للاستفادة من الانتعاش السياحي الذي تشهده الإمارة.

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