«سيليستيال» تُدشن رحلات سفنها السياحية في أبوظبي اعتباراً من نوفمبر 2024

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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وقعت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2024، مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبي و«سيليستيال للرحلات البحرية»، لإدراج أبوظبي ضمن برامج جولات سفن «سيليستيال» السياحية في الخليج العربي، مع تسليط الضوء على الإمارة، وتجاربها، وعروضها، وتقديمها لعملاء الشركة والمسافرين على متن رحلاتها.

وتمتلك «سيليستيال» أسطولاً من السفن السياحية يوفر أرقى خدمات الضيافة والتجارب والجولات الرائعة لعملائها، وتُعتبر إضافة نوعية تُثري برامج سياحة الرحلات البحرية في الخليج العربي.

وتبدأ الشركة تسيير رحلاتها إلى أبوظبي في الفترة من نوفمبر 2024 حتى مارس 2025 خلال المواسم الثلاثة المقبلة، ما يمنح المسافرين على متن سفنها من مختلف أنحاء العالم فرصة الاستمتاع بتجارب استثنائية في أبرز المعالم السياحية في أبوظبي، والتعرف على تراثها الثقافي العريق وكرم ضيافتها الأصيلة.

وتشكل العاصمة الإماراتية وجهة مثالية لرحلات السياحة البحرية لما تمتلكه من بنية تحتية متكاملة ومنشآت عالمية المستوى، بما في ذلك محطة أبوظبي للسفن السياحية في ميناء زايد التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي والتي حازت على جائزتي أفضل محطة للسفن السياحية في العالم، وفي المنطقة، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الرحلات البحرية العالمية في عام 2023.

وقد حقّقت المحطّة هذا الإنجاز بفضل تميّزها في خدمة العملاء، ومرافقها الحديثة، وسهولة ومرونة عملياتها، ما يؤكِّد ريادة وحدة أعمال الرحلات البحرية في مجموعة موانئ أبوظبي بصفتها مطوِّراً ومشغلاً عالمياً لمحطات السفن السياحية يسهم في الارتقاء بمعايير التميُّز في هذا القطاع. وقد شهدت محطة أبوظبي للسفن السياحية في ميناء زايد نموّاً ملحوظاً، حيث استقبلت أكثر من 600 ألف زائر إلى أبوظبي خلال موسم 2022 ـ 2023.

وتلتزم «سيليستيال» بتقديم تجارب ممتعة في البحر والبرّ. ويحظى المسافرون على متن رحلاتها البحرية إلى أبوظبي بـ9 برامج من الجولات البرية لنصف يوم لاستكشاف أفضل ما في العاصمة من مواقع ثقافية، ومدن ألعاب عالمية، وأشهى تجارب فنون الطهي.

وتشمل الجولات أيضاً عدداً من التجارب الشاطئية الحصرية الفاخرة لكبار الشخصيات، ورحلات السفاري الصحراوية، وزيارة المعالم الرئيسية. وتدشن الشركة رحلات سفينتها السياحية الجديدة «سيليستيال جيرني»، التي تتسع لـ1,260 راكباً، في المنطقة اعتباراً من شهر نوفمبر المقبل.

يذكر أن دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي قد وقعت خلال شهر مارس 2024 اتفاقية تعاون مع الهيئات السياحية الإقليمية المؤسسة لمبادرة «كروز أريبيا»، وهي دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، ووزارة التراث والسياحة في سلطنة عمان، تعزيزاً لنمو قطاع سياحة الرحلات البحرية في منطقة الخليج العربي، وترسيخاً لمكانتها لدى خطوط السفن السياحية وكافة الجهات العاملة والمعنية بهذا القطاع.

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