526 مليون درهم أرباح «الاتحاد للطيران» في الربع الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «الاتحاد للطيران» عن نتائج الربع الأول لعام 2024، حيث سجلت أرباحاً صافية 526 مليون درهم، تعدّ تحسناً كبيراً عن الربع الأول لعام 2023، وتشير إلى بداية قوية للسنة المالية 2024.

ونقلت الاتحاد للطيران 4.2 ملايين خلال الربع، بزيادة بلغت نسبتها 41 % عن العام الماضي، وبلغ متوسط عامل حمولة الركاب 86 % في الربع الأول للعام 2024، وظلت هذه النسبة ثابتة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، أما إيرادات الشحن وغيرها من المصادر فظلت مستقرة إلى حد كبير، خلال نفس الفترة.

كفاءة تشغيلية

وتواصل الناقلة تحسين كفاءتها التشغيلية مع خفض تكلفة الوحدة لنفس الفترة من العام الماضي (خفض تكلفة المقعد المتوافر للكيلو متر، وتكلفة المقعد المتوافر للكيلومتر بدون الوقود بـ 9 و11 % على التوالي).

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «يسرنا أن نعلن عن بداية قوية للسنة المالية 2024، حيث بلغت أرباحنا في الربع الأول ما يعادل صافي الربح الكلي للسنة المالية 2023، وسنواصل رحلتنا نحو توسيع الهامش. في الوقت نفسه فقد حافظنا على المرونة في أعمالنا مع التركيز على خدمة عملائنا والنمو، بينما نواصل تحسين التزامنا في تحقيق الكفاءة».

خطط

وتابع: «خططنا موجهة نحو التوسع في شبكتنا وتعزيز عروضنا، بينما نواصل ربط عدد أكبر من المسافرين إلى وعبر أبوظبي، وأود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع موظفينا، الذين بذلوا الكثير من الجهد والتفاني، وكان عملهم المخلص سبباً رئيسياً في تحقيق هذه النتائج».

وخلال هذه الفترة قامت الاتحاد للطيران بتحسين شبكتها وتعزيز رحلاتها وزيادة ترددها إلى الوجهات الرئيسية. وأطلقت الناقلة رحلات جديدة إلى تريفاندروم، كوزيكود وبوسطن، وأعلنت عن وجهات إضافية إلى أنطاليا وجايبور.

وبفضل السعة الإضافية تمكنت الاتحاد من رفع معدل الرحلات الأسبوعية إلى 34 % لموسم الصيف المقبل، محققة زيادة من 642 رحلة في العام الماضي إلى 858 رحلة في 2024. وتلعب الناقلة دوراً حيوياً في دعم قطاع السياحة في أبوظبي، حيث أسهمت في زيادة بنسبة 43 % في الرحلات القادمة من نقطة إلى نقطة مقارنة بالربع الأول من 2023.

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