الإمارات تعزز مكانتها على خارطة السياحة العالمية

المصدر: وام

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نجحت دولة الإمارات في تعزيز مكانتها الرائدة على خارطة السياحة العالمية باعتبارها وجهة سياحية متميزة تلبي كافة أذواق السائحين، ومكان مفضل للحياة والعمل والزيارة، مع إطلاقها مشاريع فريدة ومبادرات سياحية بهدف دعم نمو وريادة القطاع السياحي، واستقطاب السائحين من جميع أنحاء العالم.

وأكد خبراء ومختصون في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركتهم في سوق السفر العربي الذي اختتم فعاليته اليوم في دبي، أن القطاع السياحي في دولة الإمارات يستعد لمرحلة جديدة من النمو والازدهار والانتعاش مع تحقيقه نقلات نوعية وإنجازات استثنائية عززت من مكانة الدولة على خريطة السياحة العالمية.

وأضاف الخبراء والمختصون أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية داعمة لنمو القطاع السياحي، باعتباره مساهماً رئيسياً في تنويع الاقتصاد الوطني، ورافداً مهماً في تعزيز تنافسية الإمارات على خريطة السياحة العالمية، بالإضافة إلى ضخ الاستثمارات في العديد من المجالات السياحية، وبناء مشاريع سياحية وترفيهية جديدة بمختلف إمارات الدولة، وتدشين مطارات جديدة، بما يؤكد كفاءة السياسات السياحية المستدامة التي تتبناها الدولة.

وقال الدكتور وليد شعبان، الرئيس التنفيذي لحديقة الإمارات للحيوانات، أن الإمارات رسخت مكانتها الرائدة باعتبارها وجهة عالمية للسياحة والترفيه، فضلا عن دورها الرائد والفعال في قطاع السياحة البيئية في المنطقة، بفضل المبادرات الاستباقية التي تتخذها الحكومة لرسم ملامح مستقبل قطاع السياحة المستدامة على الصعيد العالمي، بما يتماشى مع الرؤية العالمية لمستقبل السياحة ويجعل الإمارات في مقدمة الدول الداعمة للسياحة البيئية عالمياً.

وأشار إلى أن المشاركة في سوق السفر العربي هذا العام سلطت الضوء على التزامنا بدفع عجلة الابتكار في قطاع السياحة البيئية في دولة الإمارات، وذلك تماشياً مع السياسات المستدامة للمحافظة على البيئة، مشدداً على أهمية دمج الحفاظ على الحياة البرية والرفق بالحيوان في تعزيز السياحة العالمية حيث تنسجم جهودنا للترويج للحفاظ على الحياة البرية والاستدامة والتثقيف البيئي مع هذه الرؤية من أجل تعزيز سمعة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات كوجهة عالمية دائمة التطور.

وأكد التزام المرافق السياحية في الإمارات بالترويج لممارسات السياحة المستدامة، التي تنطوي على تقليل الأثر البيئي لأنشطة السفر والسياحة مع المساهمة في صون الموارد الطبيعية والإرث الثقافي، مشيراً إلى انه من خلال اعتماد الممارسات المستدامة، نعمل على الحفاظ على البيئة ودعم المجتمعات المحلية وتكريس مكانة أبوظبي وجهة رائدة عالميا للسياحة المستدامة.

وتوقع أن تحقق سياحة الإمارات نمواً استثنائياً وأرقاماً قياسية في العام الجديد، بعد أن نجحت في تطوير سياستها وبنيتها التحتية السياحية وفق أفضل الممارسات العالمية، مدعوماً بالرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بتطوير وتنمية السياسات والاستراتيجيات السياحية المستدامة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره مساهماً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته.

من جانبه، قال أحمد حسيب، الرئيس التنفيذي لشركة جيوان للفنادق، أن دولة الإمارات نجحت في تعزيز مكانتها الرائدة باعتبارها من أفضل الوجهات السياحية على مستوى العالم بفضل ما تزخر به من مقومات فريدة تلبي أذواق كافة السياح والزوار، مشيراً إلى أن هناك مشاريع ضخمة وتوسعات كبيرة للشركات للاستفادة من نمو القطاع السياحي في الدولة.

ولفت إلى أن الإمارات وجهة مستدامة للسائحين من مختلف أنحاء العالم بفضل المنشآت الفندقية عالية المستوى، والمقاصد السياحية والتراثية المتنوعة، إضافة إلى أمنها واستقرارها، وموقعها الاستراتيجي، وفعالياتها المتنوعة لتحافظ بذلك على ريادتها الإقليمية والعالمية كوجهة سياحية متميزة تلبي كافة أذواق السائحين، إلى جانب تعزيز مكانتها على خارطة السياحة العالمية كإحدى الوجهات الرئيسية التي تقود مسيرة نمو القطاع السياحي على مستوى العالم.

وأكد أهمية المشاركة في معرض سوق السفر العربي 2024 كونه أحد أهم المؤتمرات العالمية المختصة بقطاع السفر والسياحة، مشيراً إلى أن الشركة أعلنت على هامش المعرض عن البدء في إدارة ثلاثة فنادق جديدة، ومُجمَّعين للشقق الفندقية بما يتماشى مع جهودها الرامية إلى توسيع محفظتنا الاستثمارية الحالية في أبوظبي، وامتدادها إلى الإمارات الأخرى في الدولة.

وقال إن "جيوان" تسعى ضمن خططها المستقبلية إلى التوسع انطلاقاً من الإمارات على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال وجنوب أفريقيا، حيث من المنتظر الإعلان عن خطط توسعية في كل من شمالي وجنوبي أفريقيا، بالإضافة إلى بلدان أخرى في الشرق الأوسط.

وأكد ريكانت بيتي، المؤسس المشارك لمنصة "إيزي ماي تريب"، أهمية دولة الإمارات كوجهة سياحية رائدة على المستوى الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن المشاركة معرض سوق السفر العربي 2024 يبرز مدى حيوية قطاع السياحة والسفر في الإمارات وما يحظى به من إمكانيات.

وقال إن التوقعات تشير إلى قوة مسار نمو قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات في ظل تزايد الطلب على تجارب السفر المميزة، وممارسات السياحة المستدامة، والتطورات الرقمية التي تساعد الافراد على استكشاف وجهاتهم بطرق جديدة.

ولفت بيتي إلى أن قطاع السفر في الوطن العربي يشهد كذلك نموًا ملحوظًا، وذلك بفضل الاستعانة بعوامل مثل التقدم التكنولوجي، وتطور تفضيلات المستهلكين، والتركيز المتجدد على السفر المستدام.

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