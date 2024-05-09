«طيران الإمارات» و«تاب» توفران فرص نمو للشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «تاب للمدفوعات» و«طيران الإمارات» عن توقيع مذكرة تفاهم على هامش معرض سوق السفر العربي في دبي، بهدف إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز الراحة وتوفير فرص النمو للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تم توقيع اتفاقية التفاهم بين أنور معرفي، رئيس قسم الخدمات ذات القيمة المضافة في تاب للمدفوعات، ودينا الهريس، نائبة رئيس المنتجات التجارية في طيران الإمارات، بحضور كل من أحمد الوزان، المدير التنفيذي لتاب للمدفوعات في الإمارات، ونبيل سلطان، النائب التنفيذي للرئيس لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية في طيران الإمارات. تجمع هذه الشراكة بين منتجات الدفع المبتكرة من تاب للمدفوعات وبرنامج بيزنس ريواردز من طيران الإمارات، حيث تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بتحويل نقاط مكافآت الدفع من تاب إلى نقاط بيزنس ريواردز، ما يعزز تجاربهم في السفر ويدعم عملياتهم التجارية بغض النظر عن وجهتهم.

وأعرب أنور معرفي، رئيس قسم الخدمات ذات القيمة المضافة في تاب للمدفوعات، عن حماسه تجاه هذا التعاون، وقال: نحن بغاية السرور والحماس لهذه الشراكة مع «أيقونة الطيران العالمية» طيران الإمارات، التي ستتيح لنا أن نقدم لعملائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة طريقة سلسة لتحويل نقاط مكافآت الدفع من تاب للمدفوعات إلى برنامج بيزنس ريواردز التابع لطيران الإمارات. علاوة على ذلك، يعزز هذا التعاون من قدرة عملائنا على توسيع أعمالهم من خلال فرص السفر الاستثنائية من طيران الإمارات، كما يؤكد التزامنا بتقديم منتجات مبتكرة ودعم الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما تمكن هذه الشراكة أصحاب الأعمال التجارية من إدارة حجوزات السفر بسهولة عبر الإنترنت والاستفادة من التسجيل المجاني في برنامج بيزنس ريواردز لطيران الإمارات، وترقية الرحلات بمرونة وبتكاليف أوفر.

ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، تهدف شركة تاب للمدفوعات وطيران الإمارات للحصول على قاعدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وجذبها في جميع أنحاء المنطقة، وذلك بهدف الاستفادة من برنامج بيزنس ريواردز لطيران الإمارات بحلول عام 2025. إن هذه الشراكة تسعى إلى تحقيق تحول جذري في كيفية إدارة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة لأعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، من خلال تقديم منتجات دفع متقدمة ومكافآت سفر استثنائية من طيران الإمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز