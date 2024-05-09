طيران الإمارات تتعاون مع مقدمي حلول التكنولوجيا لإثراء تجربة العملاء

المصدر: وام

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جددت طيران الإمارات شراكتها مع إكسبيديا جروب، ووقعت اتفاقيات مع مزودي الحلول التقنية هواوي وتاب للمدفوعات على هامش فعاليات معرض سوق السفر العربي 2024، وذلك في إطار جهود الناقلة لإثراء تجربة العملاء عبر مختلف المنصات، والتفاعل مع شرائح جديدة من الجمهور، والاستفادة من تفضيلات المسافرين.

وتنسجم هذه الشراكات مع هدف الناقلة المتمثل في التفاعل المستمر مع شرائح العملاء المتنوعة لتوفير مزايا وقيمة حصرية عبر مجموعة واسعة من نقاط الاتصال خلال السفر.

إكسبيديا

عززت طيران الإمارات وإكسبيديا جروب شراكتهما المستمرة منذ عقد من الزمن لتزويد المسافرين بعروض ذات قيمة أكبر من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات. وستشهد الشراكة تعاون طيران الإمارات مع إكسبيديا لترويج وجهات استراتيجية مختارة على منصتها، ما يسهل على المسافرين حجز رحلاتهم مع طيران الإمارات بسهولة. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ مزيد من الحملات التسويقية المشتركة، للاستفادة من رؤى البيانات لتحسين تجارب المستخدمين وتعزيز مشاركة طيران الإمارات في مواقع إكسبيديا جروب.

تاب للمدفوعات

وقعت طيران الإمارات مذكرة تفاهم مع شركة تاب للمدفوعات، إحدى أكبر شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة، والتي تعمل على تسهيل عمليات الدفع عبر الإنترنت في المنطقة من خلال ربط الشركات بتجارب دفع بسيطة وآمنة وموحدة.

ويهدف الطرفان للعمل معاً للوصول إلى قاعدة عملاء تاب للمدفوعات الواسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المنطقة والتفاعل معها وجذبها، وتسجيلها ضمن برنامج مكافآت الشركات من طيران الإمارات.

وبالإضافة إلى ذلك، ستوفر طيران الإمارات لأعضاء برنامج مكافآت تاب للمدفوعات، خيار التحويل السلس ونقل النقاط من البرنامج إلى برنامج مكافآت الشركات من طيران الإمارات. ويقوم أعضاء برنامج مكافآت تاب للمدفوعات بتجميع النقاط مع كل معاملة. ويتيح التحويل المباشر والسريع إلى نقاط مكافآت الشركات من طيران الإمارات للشركات الصغيرة في جميع أنحاء المنطقة الاستفادة من فرص السفر التي يمكن أن تساعد في تنمية أعمالهم.

هواوي

أبرمت طيران الإمارات مذكرة تفاهم مع شركة هواوي الصينية العملاقة في مجال التكنولوجيا، للعمل على تعزيز تعاونهما الاستراتيجي والالتزام بالترويج المشرك لدى عملاء كلٍ منهما.

وقّع مذكرة التفاهم أورهان عباس، نائب رئيس أول العمليات التجارية للشرق الأقصى في طيران الإمارات، جين جياو، رئيس مجموعة «هواوي لأعمال المستهلكين» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبموجب الاتفاقية، سوف تتعاون العلامتين التجاريتين في مبادرات التسويق والعلاقات العامة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا والصين لتعزيز الوعي في هذه المناطق الرئيسية. وسيتم الترويج لخدمات طيران الإمارات من خلال حملات مبيعات مخصصة في الصين لتعزيز مشاركة المستخدمين. كما ستعزز طيران الإمارات وهواوي التزامهما بضمان التطوير المستمر لتطبيق طيران الإمارات على "هواوي آب غاليري"، ما يضمن للمستخدمين الوصول السلس إلى الحلول الرقمية المبتكرة التي تقدمها الناقلة.



وأطلقت طيران الإمارات لأول مرة شراكة مع هواوي في عام 2020 للترويج لتطبيق طيران الإمارات لمستخدمي الهواتف المحمولة من هواوي وبناء تجربة أكثر ملاءمة ومكافأة لعملائها. ويتوفر تطبيق طيران الإمارات حالياً على Appgallery في جميع أجهزة هواوي الذكية بما في ذلك ساعات هواوي الذكية. وفي عام 2022، عززت طيران الإمارات وهواوي شراكتهما من خلال توقيع مذكرة تفاهم أخرى في سوق السفر العربي في دبي لإقامة أنشطة مشتركة تزيد من وصول مستخدميهما والوعي بالعلامة التجارية.

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