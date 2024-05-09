شبكة فلاي دبي ترتفع إلى 44 وجهة في أوروبا  

المصدر: دبي - البيان

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تستعد فلاي دبي لتوسيع شبكتها في القارة الأوروبية مع انطلاق عملياتها ​ إلى 4 وجهات جديدة هي بازل وريغا وتالين وفيلنيوس لترتفع شبكة الناقلة إلى 44 وجهة في 21 دولة أوروبية، لتوفر خيارات واسعة للمسافرين من دبي. ومع إضافة هذه الوجهات، تصبح فلاي دبي أول ناقلة وطنية تسير رحلات مباشرة من دبي إلى هذه الوجهات.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت الناقلة عن إطلاق رحلاتها إلى هذه الوجهات الأربع التي سيتم تشغيل رحلاتها في وقت لاحق من هذا العام انطلاقاً من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي. تبدأ الرحلات إلى مطار بازل ميلوز فريبورغ الأوروبي اعتباراً من 02 أغسطس، مما يمثل أول وجهة لفلاي دبي في سويسرا. كما ستدشن أيضاً رحلاتها إلى دول البلطيق برحلات مباشرة إلى مطار ريغا الدولي في لاتفيا اعتباراً من 11 أكتوبر، بالإضافة إلى مطار تالين في إستونيا ومطار فيلنيوس الدولي في ليتوانيا اعتباراً من 12 أكتوبر.

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