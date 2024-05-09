طيران الإمارات تمدد شراكتها مع «إم إس سي كروز» موسمين إضافيين

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت طيران الإمارات عن تجديد شراكتها مع «إم إس سي كروز MSC Cruises» لموسمين إضافيين، وذلك لتعزيز مكانة دبي كمركز لسياحة الرحلات البحرية في المنطقة.

جاء هذا الإعلان على هامش معرض سوق السفر العربي 2024، وترتكز الشراكة على علاقة قائمة منذ 10 سنوات، وستركز على عدد من نقاط القوة التي تتمتع بها الناقلة وشركة «إم إس سي كروز» لتعزيز تجربة العملاء، ودعم نمو سياحة الرحلات البحرية في دبي.

وسوف يتمكن الضيوف، على مدى العامين المقبلين، من حجز برنامج عطلة «فلاي آند كروز» مع «إم إس سي كروز»، تشمل رحلات مع طيران الإمارات ذهاباً وإياباً من 21 مطاراً عبر أوروبا وأمريكا الجنوبية.

وقال نبيل سلطان، النائب التنفيذي للرئيس لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية في طيران الإمارات: «نحن حريصون على مواصلة شراكتنا مع إم إس سي كروز، التي كانت ركناً أساسياً في قطاع سياحة الرحلات البحرية المتنامي في دبي. ولدينا ثقة في خططنا الموضوعة، حيث نعمل بشكل وثيق لتقديم تجربة سفر بحرية وجوية سلسة لعملائنا. وتعد شراكتنا أيضاً إحدى الطرق الفاعلة التي تمكننا من تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية مفضلة للرحلات الشتوية».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إم إس سي كروز»، جياني أونوراتو: «يسعدنا أن نوسع شراكتنا مع طيران الإمارات بشأن برنامج فلاي آند كروز من دبي خلال موسم الشتاء. وانطلاقاً من تميّز طيران الإمارات وإم إس سي كروز، وريادتهما في مجال السفر، فإن تعاوننا مثالي لتقديم خدمة طيران الإمارات عالية الجودة مع التجربة المتميزة التي تنتظر الضيوف على متن سفينتنا».

حلول التكنولوجيا

جددت طيران الإمارات شراكتها مع عدد من الشركات التكنولوجيا العالمية، حيث وقعت اتفاقيات مع مزودي الحلول التقنية إكسبيديا جروب، هواوي وتاب للمدفوعات على هامش فعاليات معرض سوق السفر العربي 2024، وذلك في إطار جهود الناقلة لإثراء تجربة العملاء عبر مختلف المنصات، والتفاعل مع شرائح جديدة من الجمهور، والاستفادة من تفضيلات المسافرين.

وعززت طيران الإمارات وإكسبيديا جروب شراكتهما المستمرة منذ عقد من الزمن لتزويد المسافرين بعروض ذات قيمة أكبر من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات. وستشهد الشراكة تعاون طيران الإمارات مع إكسبيديا لترويج وجهات استراتيجية مختارة على منصتها، ما يسهل على المسافرين حجز رحلاتهم مع طيران الإمارات بسهولة.

ووقعت طيران الإمارات مذكرة تفاهم مع شركة تاب للمدفوعات، إحدى أكبر شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة، والتي تعمل على تسهيل عمليات الدفع عبر الإنترنت في المنطقة من خلال ربط الشركات بتجارب دفع بسيطة وآمنة وموحدة.

ويهدف الطرفان للعمل معاً للوصول إلى قاعدة عملاء تاب للمدفوعات الواسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المنطقة والتفاعل معها وجذبها، وتسجيلها ضمن برنامج مكافآت الشركات من طيران الإمارات.

كما أبرمت طيران الإمارات مذكرة تفاهم مع شركة هواوي الصينية العملاقة في مجال التكنولوجيا، للعمل على تعزيز تعاونهما الاستراتيجي والالتزام بالترويج المشرك لدى عملاء كل منهما.

وقّع مذكرة التفاهم أورهان عباس، نائب رئيس أول العمليات التجارية للشرق الأقصى في طيران الإمارات، وجين جياو، رئيس مجموعة «هواوي لأعمال المستهلكين» في المنطقة، وبموجب الاتفاقية، سوف تتعاون العلامتان التجاريتان في مبادرات التسويق والعلاقات العامة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا والصين. كما ستعزز طيران الإمارات وهواوي التزامهما بضمان التطوير المستمر لتطبيق طيران الإمارات على «هواوي آب غاليري».

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