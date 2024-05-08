طيران الإمارات وهواوي تحلقان إلى آفاق جديدة من التعاون باتفاقية مبتكرة

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت هواوي، إحدى أبرز عمالقة التكنولوجيا في العالم، وطيران الإمارات، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الطيران، مذكرة تفاهم لتوطيد أواصر علاقات التعاون المشترك بينهما. جرى توقيع المذكرة خلال حدث خاص أقيم في جناح طيران الإمارات ضمن فعاليات معرض سوق السفر العربي 2024.

في خطوة لتعزيز حضور علامتهما التجارية والتواصل مع المزيد من العملاء، أعلنت طيران الإمارات وهواوي عن شراكتهما الديناميكية. وسيشهد هذا التعاون عمل الشركتين معاً على مبادرات التسويق والعلاقات العامة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا والصين.

ستشمل هذه الشراكة المثيرة حملات تسويقية مشتركة وارتباطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بالعلامة التجارية في هذه الأسواق الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق حملات مبيعات مخصصة، خاصة في الصين، للترويج لخدمات طيران الإمارات من خلال النظام البيئي الواسع لشركة هواوي وزيادة مشاركة المستخدمين.

ويعد التركيز على تطبيق الإمارات جانباً رئيسياً آخر من الشراكة. يلتزم الطرفان بضمان التطوير المستمر للتطبيق داخل متجر HUAWEI AppGallery، مما يضمن للمستخدمين وصولاً سلساً إلى الحلول الرقمية المبتكرة لطيران الإمارات.

ويعد هذا التعاون بين اثنين من روّاد الصناعة بتقريب خدمات طيران الإمارات من جمهور أوسع في الصين والشرق الأوسط، مع توفير تجربة رقمية سلسة ومعزّزة للمستخدمين.

مُبرزاً أهمية هذه الشراكة، قال ويليام هو، المدير العام للتنمية البيئية والعمليات في الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: «يُمثّل تعاوننا مع شركة تحظى بمكانة مرموقة وشهرة واسعة على النطاق العالمي مثل طيران الإمارات إنجازاً مهماً بالنسبة لنا. كما أن هذه الشراكة تتيح لنا فرصة مواتية لاستعراض قدرات منصتنا الإعلانية عبر الهاتف المحمول على مستوى العالم. ونحن واثقون بأننا، من خلال تضافر جهودنا معاً، سنتمكن من إطلاق وتنفيذ حملات تسويقية هادفة ومثمرة تلقى صدى كبيراً لدى قاعدة عملاء طيران الإمارات المتنوعة، وتحقق نتائج متميّزة في نهاية المطاف».

وقال أورهان عباس، نائب رئيس أول العمليات التجارية (الشرق الأقصى) في طيران الإمارات: «نحن نرى في تعاوننا مع «إعلانات بيتال» Petal Ads فرصة رائعة وقيّمة.

وستمكننا خبرتهم الواسعة والمثبتة في مجال الإعلانات عبر الهاتف المحمول من الوصول إلى جمهور أوسع في أسواق رئيسية مثل الصين. ونحن واثقون من أن هذه الشراكة ستعزز تجربة مسافري طيران الإمارات، كما أنها ستجعلنا أكثر قرباً منهم للتواصل معهم عن كثب».

وتأكيداً على التزامهما المشترك بدعم الابتكار والامتياز، تعتزم هواوي وطيران الإمارات المضي قدماً لاستكشاف آفاق جديدة في التقدم التكنولوجي ورضا العملاء.

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