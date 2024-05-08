طيران الإمارات تمدد شراكتها مع"إم إس سي كروز" لموسمين إضافيين

المصدر: البيان

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أعلنت طيران الإمارات عن تجديد شراكتها مع "إم إس سي كروز MSC Cruises" لموسمين إضافيين، وذلك لتعزيز مكانة دبي كمركز لسياحة الرحلات البحرية في المنطقة.

جاء هذا الإعلان على هامش معرض سوق السفر العربي 2024، وترتكز الشراكة على علاقة قائمة منذ 10 سنوات، وستركز على عدد من نقاط القوة التي تتمتع بها الناقلة وشركة "إم إس سي كروز" لتعزيز تجربة العملاء ودعم نمو سياحة الرحلات البحرية في دبي.

وسوف يتمكن الضيوف، على مدى العامين المقبلين، من حجز برنامج عطلة "فلاي آند كروز" مع "إم إس سي كروز"، تشمل رحلات مع طيران الإمارات ذهاباً وإياباً من 21 مطاراً عبر أوروبا وأميركا الجنوبية.

وقال نبيل سلطان، النائب التنفيذي للرئيس لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية في طيران الإمارات: "نحن حريصون على مواصلة شراكتنا مع إم إس سي كروز، التي كانت ركناً أساسياً في قطاع سياحة الرحلات البحرية المتنامي في دبي. ولدينا ثقة في خططنا الموضوعة حيث نعمل بشكل وثيق لتقديم تجربة سفر بحرية وجوية سلسة لعملائنا. وتعد شراكتنا مع أيضاً إحدى الطرق الفاعلة التي تمكننا من تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية مفضلة للرحلات الشتوية".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إم إس سي كروز"، جياني أونوراتو: "يسعدنا أن نوسع شراكتنا مع طيران الإمارات بشأن برنامج فلاي آند كروز من دبي خلال موسم الشتاء. وانطلاقاً من تميّز طيران الإمارات وإم إس سي كروز، وريادتهما في مجال السفر، فإن تعاوننا مثالي لتقديم خدمة طيران الإمارات عالية الجودة مع التجربة المتميزة التي تنتظر الضيوف على متن سفينتنا. وسوف يستفيد الضيوف من رحلة سلسة من المنزل إلى السفينة وتوفر فريق مخصص للدعم منذ بداية عطلاتهم وحتى نهايتها".

وستواصل الشراكة بين طيران الإمارات و"إم إس سي كروز" التركيز على الاستراتيجيات الترويجية المشتركة مثل "فلاي أند كروز"، والحملات التسويقية في الأسواق الرئيسية لتعزيز جاذبية دبي كوجهة للرحلات البحرية. وسيركز الطرفان أيضاً على تبادل البيانات والأفكار ذات الصلة لتحسين تقديم الخدمات، بالإضافة إلى التنسيق بشأن جداول رحلات الطيران والرحلات البحرية وتسهيل عملية إنجاز إجراءات السفر بسلاسة في ميناء راشد.

وتتضمن مزايا عروض "فلاي آند كروز" الاستقبال عند الوصول من خلال خدمة نقل مخصصة بالحافلة إلى السفينة. وعند العودة، يمكن للضيوف ترك حقائبهم في محطة الرحلات البحرية واستلامها مباشرة بمجرد وصولهم إلى وجهاتهم.

وبالاستفادة من شبكة طيران الإمارات الدولية الواسعة، تتوفر برامج "فلاي آند كروز"، التي تتضمن رحلات طيران الإمارات، من إيطاليا (ميلانو وروما) وألمانيا (فرانكفورت وميونيخ وهامبورغ ودوسلدورف) والمملكة المتحدة (لندن هيثرو وبرمنغهام وغلاسكو ومانشستر ونيوكاسل)، وأمستردام وبروكسل وكوبنهاغن ودبلن ولشبونة وباريس وستوكهولم وفيينا وزيوريخ وساو باولو.

وتتيح مكاتب طيران الإمارات لإنجاز إجراءات السفر في ميناء راشد للمسافرين بعد مغادرة سفنهم السياحية، تسجيل أمتعتهم والحصول على بطاقات الصعود إلى الطائرة قبل 4 ساعات من إقلاع الرحلة، ما يسهل لهم إجراءات المطار مباشرةً حتى بوابة الصعود للطائرة.

وسيتمكن ضيوف الرحلات البحرية الأميركية قريباً من حجز رحلاتهم مع طيران الإمارات عبر رحلات "إم إس سي" البحرية من نيويورك ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وأتلانتا وميامي وأورلاندو وواشنطن، علماً بأن إنجاز إجراءات السفر وتسليم الحقائب في محطة الرحلات البحرية، لا يسري على الرحلات إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وسوف تبحر سفينة "إم إس سي يوروبا"، السفينة الرائدة لشركة "إم إس سي كروز"، من دبي، لموسم شتاء 2024/ 2025 وتقدم برامج لمدة 7 ليالٍ إلى وجهات تشمل الدوحة والبحرين وأبو ظبي، وتشمل بعض مسارات الرحلة جزيرة صير بني ياس، أكبر جزيرة طبيعية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي والتي تتميز بشواطئها البكر والحياة البرية المتنوعة.

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