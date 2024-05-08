طيران الإمارات توسع اتفاقية الإنترلاين مع «ناس»

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبرمت طيران الإمارات مذكرة تفاهم مع طيران ناس، على هامش معرض سوق السفر العربي 2024، لتوسيع اتفاقية الإنترلاين بين الناقلتين مع خطط لفتح رحلات ربط جديدة وتوفير المزيد من خيارات السفر لعملاء طيران ناس عبر دبي، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وعايض الجعيد رئيس مجلس إدارة طيران ناس، وعدد من كبار المسؤولين في طيران الإمارات وطيران ناس، وقع عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، مذكرة التفاهم مع بندر المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس.

وتوفر اتفاقية الإنترلاين الحالية بين طيران الإمارات وطيران ناس للعملاء خدمات ربط معززة عبر بوابات طيران الإمارات الأربع في المملكة العربية السعودية (الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام) إلى أكثر من 15 وجهة داخلية في المملكة. كما تتيح أيضاً للعملاء حجز الرحلات بتذكرة سفر واحدة مع ضمان وصول حقائب سفرهم إلى وجهتها النهائية مباشرة. ومع توسيع الاتفاقية، أصبح بإمكان عملاء طيران ناس حجز رحلات ربط عبر أي من بوابات طيران الإمارات في المملكة إلى قائمة مختارة من الوجهات على شبكة الناقلة في الشرق الأقصى وغرب آسيا والمحيط الهندي وأوروبا، عبر دبي.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «نفخر بالإعلان عن توسيع اتفاقيتنا للإنترلاين مع طيران ناس. توفر رحلات الربط الحالية لطيران ناس لعملائنا إمكانية السفر بسلاسة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ولا سيما إلى مراكز الأعمال والوجهات الترفيهية والثقافية. وسيعزز ربط شبكاتنا من التزامنا بإتاحة المجال أمام المسافرين في المملكة العربية السعودية للوصول إلى المزيد من الوجهات ومساعدتهم على الاستفادة من خيارات السفر الفريدة».

وقال بندر المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس: «يسهم التوسع في اتفاقية الإنترلاين مع طيران الإمارات، في تمكين مسافري طيران ناس من السفر إلى مجموعة مختارة من الوجهات على الشبكة الدولية لطيران الإمارات في مناطق الشرق الأقصى وغرب آسيا والمحيط الهندي وأوروبا عبر دبي، ونحن سعداء بتقديم المزيد من الخيارات لعملائنا عبر شبكة طيران الإمارات الواسعة».

اتفاقيات تعاون

وفي سياق متصل، وقعت طيران الإمارات خلال الحدث أمس عدة اتفاقيات، حيث جددت تعاونها الاستراتيجي مع هيئة السياحة في سيشل ومكتب الترويج السياحي في سريلانكا، كما أبرمت شراكة جديدة مع هيئة السياحة في هونغ كونغ، وذلك تجسيداً لالتزام الناقلة بتعزيز حركة السياحة الوافدة عبر شبكتها.

وجددت طيران الإمارات التزامها بدعم جهود سيشل لترويج السياحة والتجارة في سيشل، وذلك بتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة السياحة في سيشل. وقع مذكرة التفاهم أحمد خوري، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة غرب آسيا والمحيط الهندي في طيران الإمارات، وشيرين فرانسيس، الأمينة الأولى لهيئة السياحة في سيشل، بحضور نبيل سلطان النائب التنفيذي للرئيس لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية في طيران الإمارات.

كما أكدت طيران الإمارات التزامها الراسخ بتعزيز السياحة في سريلانكا، حيث وقعت مذكرة تفاهم مع مكتب الترويج السياحي في سريلانكا، لتواصل جهودها، في عامها الثامن والثلاثين من عملياتها في سريلانكا، لدعم الأجندة السياحية لهذه الجزيرة من خلال تطوير عروض خاصة مصممة لجذب مجموعة واسعة من السياح ورحلات تعريفية من الأسواق الرئيسة.

ووقعت طيران الإمارات مذكرة تفاهم مع مجلس هونغ كونغ للسياحة بهدف تعزيز السياحة الوافدة إلى الأسواق المستهدفة الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى مواصلة الأنشطة المشتركة المختلفة بما في ذلك الرحلات التعريفية والخطط الترويجية الشاملة والحملات الإعلانية في الأسواق المستهدفة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز