سياحة عجمان تتوسع عالمياً وتوقع اتفاقية مع يونيتد سبيريت - الدول الإسكندنافية

المصدر: عجمان- البيان

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أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان عن توقيع اتفاقية مذكرة تفاهم مع شركة يونيتد سبيريت - الدول الإسكندنافية، وهي شركة مستقلة تأسست عام 2003 من قبل كريستين إنجن، بهدف تحسين أداء الصحافة والعلاقات العامة للوجهات الفريدة والفنادق وشركات الطيران والمبيعات والتسويق.

ويمثل توقيع مذكرة التفاهم هذه خطوة بارزة في إطار جهود دائرة التنمية السياحية في عجمان لفتح أسواق جديدة، وتعزيز الترويج للإمارة على الصعيد العالمي. حيث أظهرت الدراسات وتحليلات البيانات أن الدول الإسكندنافية تعتبر أسواقاً محتملة لعجمان، مما دفع إلى إنشاء مكتب تمثيلي للدائرة في منطقة الدول الإسكندنافية، وهو ما يتماشى تماماً مع الأهداف الاستراتيجية لسياحة عجمان لتوسيع نطاق الترويج وجذب المزيد من الزوار إلى إمارة عجمان.

وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات الترويج السياحي والثقافي لإمارة عجمان في الدول الإسكندنافية، وترسيخ الجذب السياحي للإمارة ونقل صورة حضارية عن التطور السياحي الذي تشهده عجمان.

أعرب محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، عن سعادته البالغة لإبرام هذه الشراكة الاستراتيجية، حيث أكد: «تعكس هذه المذكرة التزامنا الراسخ بتعزيز السياحة والثقافة في إمارة عجمان بين دول الإسكندنافية. يسعدنا العمل بشكل وثيق مع شركة يونيتد سبيريت - الدول الإسكندنافية، ونتطلع إلى التوسع في أسواق جديدة بهدف جذب عدد أكبر من الزوار إلى الإمارات، ونقل صورة حضارية عن التطور السياحي الذي تشهده إمارتنا».

كما أعربت كريستين إنجن، مؤسّسة شركة يونيتد سبيريت - الدول الإسكندنافية، عن سعادتها بالتعاون مع دائرة التنمية السياحية في عجمان لترويج هذه الوجهة الحيوية في الدول الإسكندنافية. وأشارت إلى أن خبرة الشركة في مجال العلاقات العامة والترويج الإعلامي، جنباً إلى جنب مع التراث الثقافي الغني لعجمان ومبادراتها في تعزيز التراث والسياحة على المستوى العالمي، يشكلان تآزراً مثالياً لجذب السياح وتثبيت رؤية عجمان في منطقة الدول الإسكندنافية.

وتشمل مذكرة التفاهم بين دائرة التنمية السياحية في عجمان ويونيتد سبيريت - الدول الإسكندنافية مجالات التعاون والشراكة بين الطرفين بشكل شامل. ويشمل ذلك تبادل الخبرات والتقنيات في مجال السياحة والثقافة، وتقديم خدمات استشارية ودعم مشترك. كما يتعلق التعاون في المجال الإعلامي والترويج الإعلاني بتبادل النشاطات والأحداث. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التعاون تقديم البرامج والمهارات المختلفة للترويج لإمارة عجمان في الندوات والمؤتمرات السياحية والمعارض التجارية في الدول الإسكندنافية، وذلك بالتنسيق المشترك بين الطرفين.

وتتضمن خطة مذكرة التفاهم سلسلة من الأنشطة مثل الجولات الترويجية، الندوات عبر الإنترنت، الحملات، والاجتماعات مع منظمي الرحلات السياحية الرئيسيين، وذلك بهدف تعزيز الترويج الفعّال للإمارة، وتبادل الأعمال بين الشركات، وتعزيز التجارة بين الشركات والعملاء.

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