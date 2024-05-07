سوق السفر العربي يستعرض إمكانات الأسواق النامية سياحياً

المصدر: دبي - وام

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استعرضت «قمة رؤى السوق» على هامش سوق السفر العربي 2024 المقام بمركز دبي التجاري العالمي حتى 9 مايو الجاري، إمكانات الأسواق النامية في الصين والهند وأمريكا اللاتينية، مع ظهورها كلاعبين رئيسين في السياحة العالمية.

واستضافت الجلسة المخصصة للصين، سوكبريت سينغ غاتورا مدير تطوير النظام البيئي في شركة هواوي، ولو بان، نائب رئيس التسويق في شركة شانغهاي دونجفانج، وسيينا باروليس كوك، مديرة التسويق والاتصالات في دراجون تريل انترناشيونال.

ولفت غاتاورا إلى ارتفاع عدد السياح الصينيين الذين زاروا الشرق الأوسط بين الربع الأول من عام 2023 والربع الأول من عام 2024 بنسبة 54%، مشيراً إلى أن الإمارات ومصر والسعودية كانت الوجهات الأولى في المنطقة بالنسبة للمسافرين الصينيين، وفي عام 2023 شكلت الصين 10% من السفر العالمي، بإنفاق جماعي يقارب 265 مليار دولار.

ونوه إلى أن الدافع الرئيس للسياح الصينيين للسفر إلى الخارج معايشة التجارب الثقافية التي يمكنهم الاستمتاع بها في الوجهات الأجنبية، موضحاً أن المواسم البارزة للسفر تتمثل في عطلة عيد العمال، واليوم الوطني الصيني، وعيد الربيع.

ووفقاً لبحث أجرته هواوي، فإن 66% من الأشخاص الذين يسافرون إلى الشرق الأوسط يتطلعون إلى الانخراط في تجارب ثقافية وأن غالبية السياح الصينيين تحفزهم عوامل مثل العروض الفاخرة والمعالم الرياضية.

وتشمل أهم المعالم الثقافية الأكثر شعبية في الإمارات العربية المتحدة بالنسبة للسياح الصينيين كلاً من مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي وبرج خليفة ونخلة جميرا في دبي.

وقالت لو بان، نائب رئيس التسويق في شركة شانغهاي دونجفانج، إنه يجب على مجالس السياحة إعطاء الأولوية لسرد القصص وإيصالها بشكل فعال حول أعمالهم ووجهاتهم وثقافاتهم وإظهار اهتمام حقيقي بجمهورهم المستهدف لبناء الثقة.

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