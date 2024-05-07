طيران الإمارات توقع اتفاقيات لتعزيز حركة السياحة إلى سيشل وسريلانكا وهونغ كونغ

المصدر: دبي - البيان

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جددت طيران الإمارات تعاونها الاستراتيجي مع هيئة السياحة في سيشل ومكتب الترويج السياحي في سريلانكا، كما أبرمت شراكة جديدة مع هيئة السياحة في هونغ كونغ، وذلك تجسيداً لالتزام الناقلة بتعزيز حركة السياحة الوافدة عبر شبكتها.

سيشل

جددت طيران الإمارات التزامها بدعم جهود سيشل لترويج السياحة والتجارة في سيشل، وذلك بتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة السياحة في سيشل. وقع مذكرة التفاهم أحمد خوري، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة غرب آسيا والمحيط الهندي في طيران الإمارات، وشيرين فرانسيس، الأمينة الأولى لهيئة السياحة في سيشل، بحضور نبيل سلطان النائب التنفيذي للرئيس لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية في طيران الإمارات.

وقال أحمد خوري: "سيشل وجهة ترفيهية رئيسية ضمن شبكتنا ونخدمها منذ عام 2005. وتعود شراكتنا، التي تهدف إلى ترويج السياحة في البلاد، إلى عام 2013. وما زلنا ثابتين في التزامنا بدعم صناعة السياحة. وتحظى سيشيل بشعبية كبيرة بين المسافرين من الأسواق الرئيسية في شبكتنا، ونحن فخورون بلعب دور في دفع حركة السياحة الوافدة إلى الجزيرة".

وبموجب الاتفاقية، تلتزم طيران الإمارات بدعم وكلاء السفر ومنظمي الرحلات السياحية في الأسواق الاستراتيجية الرئيسية في جهودهم لترويج سيشل كوجهة ترفيهية. ويتضمن ذلك تطوير برامج عطلات خاصة وتقديم حوافز أخرى ودعم التسويق وتنظيم رحلات تعريفية مصممة لتسليط الضوء على جاذبية الجزيرة للعملاء العالميين.

سريلانكا

أكدت طيران الإمارات التزامها الراسخ بتعزيز السياحة في سريلانكا، حيث وقعت مذكرة تفاهم مع مكتب الترويج السياحي في سريلانكا، لتواصل جهودها، في عامها الثامن والثلاثين من عملياتها في سريلانكا، لدعم الأجندة السياحية لهذه الجزيرة من خلال تطوير عروض خاصة مصممة لجذب مجموعة واسعة من السياح ورحلات تعريفية من الأسواق الرئيسية. وفي إطار جهودها الأوسع لدعم الدولة الواقعة في المحيط الهندي، ستعمل طيران الإمارات أيضاً بشكل وثيق مع وكلاء السفر ومنظمي الرحلات السياحية في الأسواق الاستراتيجية الرئيسية للمساعدة في تسليط الضوء على عروض الوجهة للعملاء عبر شبكتها العالمية.

وقع مذكرة التفاهم أحمد خوري، نائب رئيس أول العمليات التجارية لغرب آسيا والمحيط الهندي في طيران الإمارات، وشالاكا جاجاباهو، رئيس مكتب الترويج السياحي في سريلانكا، بحضور معالي هارين فرناندو، وزير الرياضة وشؤون الشباب في سريلانكا، ونبيل سلطان النائب التنفيذي للرئيس لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية في طيران الإمارات.

وقال أحمد خوري: "سريلانكا واحدة من أوائل الوجهات التي أطلقت طيران الإمارات خدماتها إليها، ونحن نفخر بهذه العلاقة الممتدة منذ 38 عاماً، وسنواصل التزامنا بتعميق علاقاتنا ولعب دور رئيسي في ترويج سريلانكا كواحدة من الوجهات الترفيهية الرئيسية على شبكتنا والمساهمة في تعزيز السياحة والتجارة من خلال خدماتنا لنقل الركاب والشحن".

وكانت طيران الإمارات قد أطلقت خدمتها إلى سريلانكا في عام 1986، وتسيّر حالياً رحلتين من دون توقف يومياً إلى كولومبو على بطائرات البوينج 777-300ER بالإضافة إلى رحلة يومية عبر ماليه. وتعتبر طيران الإمارات الناقلة الدولية الوحيدة التي تقدم خدمة الدرجة الأولى للبلاد، حيث توفر للمسافرين منتجات ذات مستوى عالمي وراحة فائقة في الأجواء وعلى الأرض.

هونغ كونغ

وقعت طيران الإمارات مذكرة تفاهم مع مجلس هونغ كونغ للسياحة بهدف تعزيز السياحة الوافدة إلى من الأسواق المستهدفة الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

وقع مذكرة التفاهم أورهان عباس، نائب أول رئيس العمليات التجارية للشرق الأقصى في طيران الإمارات، وبيكي آي بي نائب المدير التنفيذي لمجلس هونغ كونغ للسياحة. وتؤكد الاتفاقية على التزام طيران الإمارات بدعم قطاع السفر والسياحة في هونغ كونغ ، وتحدد أيضاً المبادرات المشتركة الرئيسية بين الجهتين لدفع التجارة والسياحة.

وقال أورهان عباس: "يسعدنا توقيع هذه الشراكة الإستراتيجية مع مكتب هونغ كونغ للسياحة لتحفيز النمو في صناعة السفر والسياحة المحلية. لطالما حظيت المدينة بشعبية كبيرة بين عملائنا العالميين، كما تواصل جذب الزوار على مدار العام بفضل معالمها العالمية الفريدة. ومن خلال شبكتنا الدولية الواسعة، سنعمل بشكل وثيق مع مكتب هونغ كونغ للسياحة لتعريف المسافرين من الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي بالثقافة النابضة بالحياة والمعالم الديناميكية التي توفرها هونغ كونغ لزوارها".

وتهدف مذكرة التفاهم إلى مواصلة الأنشطة المشتركة المختلفة بما في ذلك الرحلات التعريفية والخطط الترويجية الشاملة والحملات الإعلانية في الأسواق المستهدفة.

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